

Geçen günlerde Londra'ya giden Hande Erçel dün İstanbul'da havalimanında objektiflere yansıdı.

32 yaşındaki oyuncu, 40 yaşındaki yapımcı Onur Güvenatam ile aşk yaşadığı yönündeki iddialar hakkında şu açıklamada bulundu:

"Aslında üzerine konuşulacak bir durum yok daha... O yüzden bunları, konuşulması gereken zaman gelirse inşallah konuşuruz. Daha çok yeni. O kadar yeni bir durum ki... Ben kimseyi tanımayayım mı? Herkes, yargılamadan önce bir dursun bir beklesin."

Erçel, "Zamanla sizi birlikte görecek miyiz?" sorusuna da "Kısmet" yanıtını verdi.

Hande Erçel 2.5 yıl aşk yaşadığı Hakan Sabancı'dan eylülde sürpriz bir şekilde ayrılmıştı.