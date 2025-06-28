Oyuncu Hande Soral, eşi İsmail Demirci ile İtalya'ya gitti.

Bugün Sicilya'nın Taormina kentinde düzenlenecek olan 'Nations Award' törenine katılacak olan Soral, 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisindeki performansıyla, 'Outstanding Achievement in TV Series/ TV Dizilerinde Üstün Başarı' ödülünü alacak.

Soral, önceki akşam ise 'Time Bandits', 'Brazil', 'The Fisher King' ve '12 Monkeys' gibi birçok filmin yönetmenliğini yapan 84 yaşındaki İngiliz usta Terry Gilliam ile tanıştı.

Eşi İsmail Demirci ve İngiliz yönetmen ile akşam yemeği yiyip sohbet eden Hande Soral, o anları da Instagram'da paylaştı.

Soral, 2018- 2022 tarihleri arasında yayınlanan "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinde 'Ümit' karakterine hayat veriyordu.