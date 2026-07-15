Yaz konserlerine hız kesmeden devam eden Hande Yener, bu kez Bodrum'daki sahne performansıyla adından söz ettirdi. Kavurucu sıcakta tercih ettiği iddialı kombiniyle dikkat çeken şarkıcı, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

37 DERECE SICAKTA DEV ŞAPKA

Hande Yener, Bodrum'da düzenlenen bir plaj etkinliğinde hayranlarıyla buluştu. 37 dereceyi bulan sıcak havaya rağmen sahneye iddialı bir kombinle çıkan ünlü şarkıcı, tarzıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

KİMİ FÜTURİSTİK BULDU KİMİ ELEŞTİRDİ

Yener'in dev lila şapkası, neon sarı saçları ve uzun kollu gri ceketi ilk bakışta dikkat çekerken, sıra dışı sahne stili izleyenleri ikiye böldü. Şarkıcının fütüristik tarzı bazı takipçileri tarafından beğeni toplarken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise sıcak havada tercih ettiği kıyafeti şaşırtıcı buldu.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Bu sıcakta bu kombin", "Gayet şık", "Farklı ve fütüristik" gibi değerlendirmeler öne çıktı.

LİLA ŞAPKASINI VE GÖMLEĞİNİ ÇIKARDI

Konserin ilerleyen dakikalarında sıcak havaya daha fazla dayanamayan Hande Yener, sahnede önce dev lila şapkasını, ardından da uzun kollu gömleğini çıkardı. Enerjisiyle izleyenleri coşturan ünlü şarkıcının bronzlaşmış fiziği de dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

Öte yandan bazı kullanıcılar Hande Yener'in son görüntüsünde kilo aldığını öne sürerken, tercih ettiği farklı saç rengi de sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri oldu.