Türk pop müziğinin Hande Yener, son günlerde sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Hakkında çıkan "kemoterapi gördüğü ve saçlarının döküldüğü" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Yener, söz konusu iddiaların yakın çevresi ve sevenleri arasında endişeye neden olduğunu ifade etti.

Yener şunları söyledi:

"Sağlık durumum ile ilgili yalan yanlış haberler yapılıyor. Eşim, dostum, sevdiklerim panik oluyor ve mesaj atıyorlar.

'Kemoterapiden saçları döküldü' diye benimle alakasız bir haber. Çevremde herkes iyi miyim diye soruyor. Bu haberlerin hepsi yalan haber, lütfen ciddiye almayın."

'RUTİN KONTROL AMAÇLI'

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten sanatçı, doktoruna yaptığı ziyaretin rutin kontrol amaçlı olduğunu söyledi.

Yener paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Şükür her şey yolunda gidiyor. Lütfen sizler de kontrollerinizi ihmal etmeyin. Kendinize değer verin" ifadelerine yer verdi.