Dün akşam İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alan Hande Yener, etkileyici sahne performansı ve şarkılarıyla izleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.
Konser sırasında yaptığı konuşmayla da dikkat çeken Yener, “Bu enerjimiz, isteğimiz, sevgimizle biz bu devri çok güzel devireceğiz” sözleriyle büyük alkış aldı.
Bu açıklama hem Harbiye'de hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Yener’in açıklamaları, dinleyiciler ve sosyal medya kullanıcıları arasında farklı tepkilere yol açtı.