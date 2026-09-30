Hande Yener, müzik kariyerinin yanı sıra moda dünyasındaki çalışmalarına da yeni bir adım ekledi. Şarkıcının sahne stilinden ve tasarım anlayışından ilham alan STAR Gene adlı giyim mağazası, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da kapılarını açtı.

Yener'in sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler ise mağazanın açılışından çok kendi rolüyle dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, mağazada müşterileri karşılarken görüntülendi. Bir başka videoda ise bu kez kasanın başına geçerek satış sürecinin içinde yer aldığı görüldü.

SAHNEDEN MAĞAZAYA UZANAN YENİ DÖNEM

Hande Yener, moda ile müziğin kendisi için benzer bir ifade alanı olduğunu belirterek Amsterdam'da başlayan bu yeni sürecin Avrupa'nın farklı ülkelerine ulaşmasından duyduğu heyecanı dile getirdi.

Şarkıcının moda projesi, yalnızca yeni kıyafetlerin satışına odaklanmıyor. Amsterdam'dan başlayan STAR Gene, Yener'in 25 yılı aşkın moda birikimini farklı bir anlayışla yeniden yorumluyor.

ESKİ PARÇALAR YENİ HİKAYELERLE BULUŞUYOR

Projede geçmişten gelen parçalar yeni sahipleriyle buluşurken, kullanılmış ya da geçmişten kalan parçaların yeni hikayelerin parçası olması amaçlanıyor.

Yener bu yaklaşımını, “Bir şeyin heyecan verici ya da güncel hissettirmesi için mutlaka yeni olması gerekmiyor” sözleriyle anlattı.

Ünlü şarkıcı ayrıca projenin daha bilinçli bir üretim anlayışını temsil etmesini istediğini belirterek, mevcut parçalara yeni anlamlar kazandırmanın önemine dikkat çekti.

AMSTERDAM'DA MÜŞTERİLERİ BİZZAT KARŞILADI

Yener'in mağazanın açılış sürecinde yalnızca marka yüzü olarak kalmayıp müşterilerle doğrudan ilgilenmesi ise sosyal medyada paylaştığı görüntülere yansıdı.

Mağazada müşterileri karşılayan şarkıcının bir süreliğine kasanın başına geçmesi, Amsterdam'daki yeni girişiminin perde arkasından farklı görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı.

Amsterdam'dan Avrupa'ya açılmayı hedefleyen STAR Gene, böylece Hande Yener'in sahne dünyasının yanı sıra moda alanındaki 25 yılı aşkın birikimini de yeni bir platforma taşıyor.