Pop müziğin sıra dışı isimlerinden Hande Yener, son dönemde yaptığı imaj değişiklikleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Daha önce çiğ sarıya boyattığı saçları ve kırmızı korseli sahne kostümüyle gündem olan Yener, bu kez bambaşka bir tarzla hayranlarının karşısına çıktı. Ünlü şarkıcının yeşil saçlı ve siyah kanatlı sahne tarzı kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
Her konserinde farklı bir tarz deneyen Hande Yener, son sahne performansıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Son dönemde daha cesur ve sıra dışı kombinler tercih eden ünlü şarkıcı, bu kez rock tarzına yakın bir imaj benimsedi.
Sayfa’nın paylaştığı görüntülerde, Yener’in siyah ağırlıklı sert bir kostüm tercih ettiği görüldü. Sahneye siyah kanat aksesuarıyla çıkan ünlü isim, yeşil renkli saçlarıyla da sosyal medyada gündem oldu. Takipçileri tarafından peruk olduğu düşünülen yeni saç stili, kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.
Daha önce çiğ sarısı saçları ve kırmızı korsesiyle konuşulan Hande Yener, bu kez alışılmış sahne tarzının dışına çıkarak daha karanlık ve iddialı bir görünüm sergiledi. Ünlü şarkıcının değişen tarzı bazı hayranları tarafından beğenilirken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise Yener’i tanımakta zorlandıklarını ifade etti.
Sahne şovları kadar tarzıyla da gündemden düşmeyen Hande Yener’in yeni imajının önümüzdeki konserlerinde de devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.
