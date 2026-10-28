Hande Yener, sezonun son Harbiye konserinde sevilen şarkılarını seslendirdi. Farklı sahne kostümleri ve dans gösterileriyle sahneye çıkan şarkıcı, konserinde Yaşar ve Simge Sağın’ı da konuk etti.

YAŞAR İLE “SEN YOLUNA BEN YOLUMA” DÜETİ

Konserin konuklarından Yaşar, Hande Yener ile birlikte Yener’in 2002 yılında yayımlanan “Sen Yoluna Ben Yoluma” şarkısını seslendirdi. Yaşar, kendi repertuvarından “Kuşlar”ı söyledikten sonra Hande Yener ile “Kumralım” şarkısında da düet yaptı.

İkilinin sahnedeki buluşmasının ardından birlikte bir proje yapabileceklerine ilişkin mesaj vermesi, olası bir iş birliği ihtimalini gündeme getirdi.

SİMGE SAĞIN’DAN HANDE YENER’E: “BANA ŞİFA OLDUN”

Gecenin diğer konuğu Simge Sağın oldu. Hande Yener ile “Armağan” şarkısını seslendiren Simge, daha sonra “Aşkın Olayım”ı söyledi.

Yener’e duyduğu sevgiyi sahneden anlatan Simge Sağın, birlikte sahneye çıkmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirterek şöyle konuştu:

“Bu benim hayatımın şarkısı. Hayal kurmaktan korkan birileri varsa beni örnek alabilirsiniz. Ben bu sahnede seninle olma hayalini yıllar önce kurdum ve bu şimdi gerçekleşti. Bu gece sen bana şifa oldun.”

Hande Yener ise Simge Sağın ile yakın olduklarını ancak yoğun konser programları nedeniyle daha önce aynı sahnede buluşamadıklarını söyledi. Yener, birlikte sahne almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

KONSERİ “ROMEO” VE “KİBİR” İLE TAMAMLADI

Hande Yener, konserini oğlu Çağın Kulaçoğlu’nun remix düzenlemesi eşliğinde seslendirdiği “Romeo” ve “Kibir” parçalarıyla bitirdi. Şarkıcı, konser boyunca farklı kostümlerle sahneye çıkarken dansçıların eşlik ettiği koreografiler de gösterinin parçaları arasında yer aldı.