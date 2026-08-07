Müzik kariyerindeki başarısıyla tanınan Hande Yener, bu kez iş dünyasındaki yeni girişimiyle gündeme geldi. Ünlü sanatçı, moda ve tasarım tutkusunu bir projeye dönüştürerek Amsterdam’da özel yaşam alanını hayata geçirdi.

SAHNE KOSTÜMLERİ VE ÖZEL TASARIMLAR ZİYARETÇİLERLE BULUŞUYOR

Amsterdam'da hizmete giren yaşam alanı, galeri konsepti ve özel alanlarıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Projede Hande Yener’in yıllar boyunca sahnede ve kliplerinde kullandığı kostümler, haute couture parçalar, gözlükler, çantalar, ayakkabılar ve tek adet hazırlanan tasarımlar yer alıyor.

Satın alınan özel parçalarla birlikte, Yener’in ürüne özel kaleme aldığı imzalı bir mektup da yeni sahiplerine ulaşıyor.

SANAT VE TASARIMI BİR ARAYA GETİREN PROJE

Kurduğu yaşam alanı yalnızca alışveriş yapılan bir alan olarak değil, sanat ve tasarımın buluştuğu yaratıcı bir merkez olarak tasarlandı. Yaşam alanında ressam Ekin Akış’ın eserleri ile Merve Öztemel’in heykelleri de sergileniyor.

Yaklaşık bir yıl süren hazırlık döneminde konseptten ürün seçkilerine kadar birçok aşamayla yakından ilgilenen Hande Yener, projenin tüm detaylarında yer aldı.

“İNSANLARIN İLHAM ALACAĞI BİR ALAN YARATMAK İSTEDİK”

Yeni girişimiyle ilgili konuşan Hande Yener, müziğin hayatındaki önemini koruduğunu ancak moda ve tasarımın da kendisini yıllardır besleyen alanlar olduğunu söyledi.

Yener, “Müzik hayatımın merkezinde olmaya devam ediyor ama yıllardır beni besleyen başka bir tutkum daha var; moda, tasarım ve üretmek. Uzun zamandır hayalini kurduğum bir projeydi. Yaklaşık bir yıl boyunca büyük bir ekiple hazırlandık. Buranın yalnızca alışveriş yapılan bir yer olmasını istemedik. İnsanların ilham alacağı, keşfedeceği ve her gelişinde yeni bir hikâyeyle karşılaşacağı yaşayan bir alan yaratmayı hedefledik” dedi.

Hande Yener’in yeni projesi, sanatçının müzik kariyerinin yanı sıra tasarım dünyasındaki yolculuğunun da yeni bir adımı oldu.