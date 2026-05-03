Vatandaş ve esnafın hali perişan. Geçim derdi büyüdükçe borç sarmalı da içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Bankacılıkta tablo giderek daha net bir uyarı veriyor: Takipteki alacaklar alarm veriyor ve bu artışın önümüzdeki dönemde de sürmesi bekleniyor. Üstelik batık kredilerde liderlik, yerli özel bankalardan kamu bankalarına geçti. Bu çerçevede sektör verileri de riskin hangi alanlarda yoğunlaştığını net biçimde gösteriyor.

RİSK KOBİ’LERE YAYILDI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verine göre, kamu bankalarında takipteki kredilerin tutarı, son bir yılda 120.7 milyar liradan 252.5 milyar liraya yükseldi. Böylece batık kredide zirve, takipteki kredilerin tutarı bir yılda yüzde 97.8 artan kamu bankalarında oldu. Bankacılık sektörü genelinde takipteki alacaklar 2025 Nisan’dan 2026 Nisan’a 380.6 milyar liradan 697.1 milyar liraya çıktı. Bu yaklaşık iki katına yakın bir artış demek.

Aynı dönemde tüketici kredileri ve kredi kartları yüzde 78.8 artışla 160 milyar liradan 286.2 milyar liraya, KOBİ kredileri ise yüzde 118’in üzerinde artışla 112.7 milyar liradan 246.4 milyar liraya yükseldi. Kamu bankalarında görünüm daha da dikkat çekici. Takipteki alacaklar 127.6 milyardan 252.4 milyar liraya çıkarak yaklaşık yüzde 98 arttı. KOBİ kredilerindeki yüzde 130’u aşan yükseliş ise riskin en hızlı biriktiği alanlardan biri olarak öne çıktı. Özel bankalarda artış daha dengeli olsa da yön aynı. Yabancı özel bankalarda takipteki alacaklar yüzde 77, yerli özel bankalarda yüzde 75 yükseldi. Ancak yerli özel bankalarda KOBİ kredilerindeki yüzde 128’lik artış, riskin bu alana da yayıldığını ortaya koydu.

Fitch stres testi ile uyardı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türk bankacılık sektörü için yaptığı stres testi, sorunlu kredilerde yukarı yönlü riskin henüz zirveye ulaşmadığını ortaya koyuyor. Kuruluş, özellikle teminatsız bireysel krediler ve KOBİ portföylerinde artan baskıya dikkat çekerek, takipteki alacak oranının yıl boyunca kademeli yükselişini sürdürebileceği uyarısında bulundu. Fitch ayrıca, yabancı ortaklı bankalarda hissedar desteğini ve kamu bankalarında Türk otoritelerinden gelebilecek olağan desteği kredi notlamasına dahil ettiğini, ancak bu destek mekanizmalarının stres test sonuçlarına yansıtılmadığını belirtti.