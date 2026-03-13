ABD ve İsrail’in 13 gündür İran’a yönelik saldırıları devam ederken, Tahran da çevre ülkelerdeki ABD üsleri ve enerji altyapısını hedef aldı. İran’ın misilleme eylemleri kapsamında Hürmüz Boğazı’ndan gemi geçişlerine izin verilmemesi, petrol fiyatlarının sert yükselmesine neden oldu. Bu durum, küresel enerji piyasasında ciddi bir endişe dalgası yarattı.

Dünya genelinde birçok hükümet, vatandaşlarına enerji tasarrufu konusunda uyarılarda bulundu. Bazı ülkeler şirketlere evden çalışma çağrısı yaparken, bazıları ise ''Asansörü kullanmayın, fotokopi çekmeyin'' gibi alışılmadık önlemler önerdi.

DANİMARKA'DA 'ARAÇ KULLANMAYIN' ÇAĞRISI

Danimarka Enerji ve Kamu Hizmetleri Bakanı Lars Aagaard, artan petrol fiyatları nedeniyle ülkenin kendi rezervlerine başvurmak zorunda kaldıklarını açıkladı. Aagaard, vatandaşlara, "Lütfen ama lütfen kullanmaktan vazgeçebileceğiniz bir enerji tüketimi varsa kullanmayın. Gerçekten ihtiyacınız yoksa araba kullanmayın" çağrısı yapıldı.

Bakan, enerji tasarrufunun hem bireyler hem de devlet için avantajlı olacağını belirterek, "Öncelikle bunun etkisi vatandaşların ceplerinde hissedilecek. İkinci olarak da rezervlerimiz daha uzun dayanmış olacak" ifadelerini kullandı.

TAYLAND'DA 'EVDEN ÇALIŞIN' UYARISI

Tayland’da kamu hizmetleri dışında devlet çalışanları için evden çalışma uygulaması başlatıldı. Ayrıca yurt dışı konferans gezileri askıya alındı. Enerji Bakanlığı, kamu ve özel sektörde gereksiz elektrikli cihazların kapatılmasını, asansör ve fotokopi kullanımının azaltılmasını ve çevrim içi toplantıların teşvik edilmesini önerdi.

'STOK YAPMAYIN'

Vietnam’da işletmelere, mümkün olduğunda uzaktan çalışmayı teşvik etme çağrısı yapıldı. Bu adım, yakıt tüketimini azaltmayı hedefliyor. Hanoi’de benzin istasyonları yoğun kalabalıklarla dolarken, yetkililer paniğe kapılmamak için stok ve spekülasyona karşı uyarılarda bulundu.