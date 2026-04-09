İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office) tarafından yayımlanan güncel veriler doğrultusunda, ülke genelinde polen seviyelerinin "yüksek" ve "çok yüksek" seviyelere ulaşacağı açıklandı. Bu tahminin ardından doktorlar, vatandaşlara semptomları minimize etmek için pencerelerini kapalı tutmaları çağrısında bulundu.

SABAH VE AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT

Dr. Kafi Osman tarafından yapılan açıklamada, özellikle polen konsantrasyonunun zirveye ulaştığı sabah ve akşam saatlerinde pencerelerin açılmaması gerektiği vurgulandı. Dr. Osman, bağışıklık sisteminin polene tepki olarak histamin salgılamasıyla oluşan saman nezlesinin; hapşırma, burun tıkanıklığı ve göz kaşıntısı gibi belirtilere yol açtığını hatırlattı.

SADECE ALERJİSİ OLANLARI DEĞİL HERKESİ KAPSIYOR

Uzmanlar, polen seviyesinin aşırı yükseldiği dönemlerde, normalde alerjik reaksiyon göstermeyen bireylerin bile hafif semptomlar yaşayabileceğine dikkat çekti. Bu nedenle tedbirlerin tüm hane halkı tarafından uygulanması önerildi.

Polen maruziyetini azaltmak için şu ek önlemlerin alınması tavsiye ediliyor:

Polenlerin kumaşlara yapışmasını önlemek için çamaşırların dışarıdaki iplere asılmaması.

Dışarıdan eve gelindiğinde polenleri uzaklaştırmak için duş alınması ve kıyafetlerin değiştirilmesi.

AYNI UYARI TÜRKİYE İÇİN DE GEÇERLİ

Türkiye’de de bahar aylarının gelmesiyle birlikte benzer bir süreç yaşanmaktadır. Akdeniz ve Ege bölgeleri başta olmak üzere ülke genelinde ağaç ve çayır polenleri nisan ayı itibarıyla en yüksek seviyelerine ulaşmaktadır. Türkiye'deki uzmanlar da özellikle rüzgarlı havalarda polen yayılımının arttığını belirterek, alerjik rinit ve astım hastalarının sabah saatlerinde dış aktivitelerini kısıtlamaları ve araç sürerken camları kapalı tutmaları konusunda uyarılarda bulundu.