Sosyal paylaşım platformu Reddit’te pratik bilgilere ayrılan bir başlıkta, bir kullanıcının evindeki karınca istilasını tarçın kullanarak çözdüğünü iddia etmesi gündem oldu. Yeni taşındığı evde karınca sorunu yaşayan kullanıcı, internette yaptığı araştırma sonucunda tarçının karıncaların feromon izlerini bozduğunu öğrendiğini ve kapı eşiğine tarçın serperek karıncaları uzaklaştırmayı başardığını belirtti. Piyasada düşük maliyetlerle edinilebilen bu yöntem sosyal medyada yoğun ilgi görürken, konunun uzmanları ve resmi kurumlar haşere mücadelesine dair önemli uyarılarda bulundu.

TARÇIN İÇİN UYARI YAPILDI

Amerikan Kennel Kulübü (AKC), tarçının köpekler için doğrudan ölümcül bir toksisiteye sahip olmadığını ancak dikkatli kullanılması gerektiğini açıkladı. Kulüp tarafından yapılan bilgilendirmede, tarçın esansiyel yağlarının köpekler için zehirli olabileceği, toz tarçının ise büyük miktarlarda tüketilmesi veya temas edilmesi halinde hem evcil hayvanlarda hem de insanlarda cilt ve sindirim sistemi tahrişine yol açabileceği vurgulandı.

HAŞERE İSTİLASI SAĞLIK AÇISINDAN RİSK OLUŞTURUYOR

İngiliz Haşere Kontrol Derneği (BPCA), ev ve iş yerlerindeki haşere sorunlarına karşı vakit kaybetmeden harekete geçilmesi gerektiği konusunda uyardı. Dernek, böcek ve kemirgen gibi zararlıların taşıdığı riskleri şu şekilde sıraladı: Dışkı, tüy ve vücut parçaları yoluyla yiyecekleri ve çalışma alanlarını kirleterek hastalık yaymak, eşyalara ve gıda stoklarına zarar vermek, yapısal hasarlara yol açarak yangın ve su baskını risklerini tetiklemek.

KOLONİ ÜZERİNE YUVA ARAYIŞINA GİRİYORLAR

BPCA verilerine göre, evlerde en sık görülen tür siyah bahçe karıncasıdır. 3 ila 5 mm uzunluğundaki işçi karıncalar, yuvadaki kraliçe ve larvaları beslemek için özellikle şekerli gıdalara yönelir. Bu türün kanatlı olan üreme erkek ve dişileri, temmuz veya ağustos aylarında birkaç gün süren çiftleşme uçuşları gerçekleştirir. Çiftleşmenin ardından dişi, kışlamak ve baharda yeni koloni kurmak üzere yuva arayışına girer.

Merkezi ısıtmalı ve sıcak binalarda ise bahçe karıncasından daha küçük olan "Firavun karıncası" türü görülüyor. Firavun karıncaları, diğer türlerin aksine şekerli gıdalar yerine protein zengin yiyecekleri tercih etmekte ve duvar araları gibi ulaşılması zor alanlarda birden fazla gizli yuva oluşturuyor.

BU ŞEKİLDE MÜCADELE EDİLEBİLİR

Uzmanlar, evlerdeki karınca sorununu çözmek için şu adımların izlenmesini tavsiye ediyor. Karıncaların hareket yolları veya dışarıya çıkardıkları küçük toprak yığınları takip edilerek yuva girişleri belirlenir. Tespit edilen yuva girişine doğrudan kaynar su dökülerek anlık müdahale sağlanır. Şeker bazlı sıvı karınca yemleri, işçi karıncalar tarafından yuvaya taşınarak kraliçe ve larvalara ulaştırılır. Bu yöntem, koloninin tamamen ortadan kaldırılmasında etkili bir çözüm olarak sunuluyor.