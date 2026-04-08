Bahar aylarında hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte evlerde görülmeye başlanan sinek sorununa karşı uzmanlar, kimyasal içerikli ilaçlar yerine doğal yöntemlerin kullanılmasını öneriyor. Profesyonel temizlik şirketi Time For You uzmanları, özellikle narenciye kabuklarının sinekleri uzak tutmada etkili olduğunu belirtiyor.

Hava sıcaklığının 15°C ve üzerine çıkmasıyla aktifleşen sinekler, güçlü koku alma duyularını kullanarak yiyecek ve üreme alanlarını tespit ediyor. Uzmanlara göre, portakal ve limon gibi meyvelerin kabuklarında yüksek konsantrasyonda bulunan limonen maddesi, sineklerin yön bulma yetisini bozuyor ve bu canlılar üzerinde tahriş edici bir etki yaratarak bölgeden uzaklaşmalarını sağlıyor.

UYGULAMA YÖNTEMLERİ

Doğal bir bariyer oluşturmak isteyenlerin şu yöntemleri izleyebileceği ifade ediliyor:

Kabuk Yerleşimi:

Portakal veya limon kabuklarının bükülerek yağlarının açığa çıkarılması ve pencere pervazları ile çöp kovası yakınlarına yerleştirilmesi öneriliyor. Kuruyan kabukların birkaç günde bir tazelenmesi gerekiyor.

Karanfilli Narenciye:

İkiye bölünmüş limon veya portakalın üzerine karanfil batırılarak pencere kenarlarına konulmasının, kokuyu daha baskın hale getirerek caydırıcılığı artırdığı belirtiliyor.

Ev Yapımı Kovucu Sprey:

Narenciye kabuklarının suda kaynatılıp soğutulduktan sonra sprey şişesiyle yüzeylere uygulanması, hem oda spreyi hem de koruyucu katman işlevi görüyor.

Ayrıca, pencere önlerine saksıda yerleştirilecek fesleğen, nane, lavanta ve biberiye gibi bitkilerin içerdikleri aromatik yağlar sayesinde sineklerin içeri girmesini engelleyen doğal bir hat oluşturduğu kaydedildi. Kimyasal spreylerin ev içinde bıraktığı toksik kalıntılardan kaçınmak isteyenlerin bu yöntemlerle daha sağlıklı bir ortam yaratabileceği vurgulandı.