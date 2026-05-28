İngiltere ve Galler genelinde etkili olan şiddetli gök gürültülü fırtınalar hayatı durma noktasına getirdi. Meteoroloji uzmanları, fırtına nedeniyle halka sıra dışı bir çağrıda bulunarak; can güvenliği için duş almaktan ve musluk kullanmaktan kaçınmalarını istedi.

Saat 23:00'e kadar sürmesi beklenirken, vatandaşlara duş almayın uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıda, yıldırımın evdeki su tesisatı üzerinden iletilebileceği vurgulandı. Uzmanlar, fırtına süresince duş alınmaması, banyo yapılmaması ve hatta muslukların bile açılmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca yıldırımın beton ve metal kablolar aracılığıyla ilerleyebileceği hatırlatılarak, dış duvarlardan ve pencerelerden uzak durulması gerektiği açıklandı.

Uzmanlar, fırtınanın yerel düzeyde elektrik kesintilerine, ulaşım aksamalarına ve mülk hasarlarına yol açabileceği konusunda halkı uyardı.

TÜRKİYE İÇİN DE UYARI YAPILDI

Benzer hava olayları Türkiye’de, özellikle mevsim geçişlerinde "Kırkikindi Yağışları" veya ani yaz fırtınaları şeklinde sıkça görülüyor. Türkiye'deki binaların çoğunda kullanılan betonarme yapılar ve tesisat sistemleri, İngiltere’deki uyarıda belirtilen iletkenlik risklerini benzer şekilde taşıyor. Meteoroloji böyle günlerde, açık alanlarda bulunmamak kadar, ev içindeki elektronik cihazları prizden çekmek ve fırtına zirve noktasındayken su kullanımını minimuma indirmek, olası elektriksel kazalardan korunmak adına hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.