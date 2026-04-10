Küresel hammadde maliyetleri ve lojistik süreçlerdeki değişimler, temel hijyen ürünleri piyasasında hareketliliğe neden oluyor. Tüketici dernekleri ve piyasa analistleri, özellikle tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve bulaşık makinesi tableti gibi hızlı tüketim ürünlerinde ciddi fiyat dalgalanmaları beklendiğini belirterek vatandaşlara dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

FİYATLARDAKİ OYNAMA RAFLARA YANSIYOR

Yapılan son analizlere göre, temel ihtiyaç kalemlerinde kısa vadede %15 ile %30 arasında değişen fiyat oynamaları gözlemleniyor. Uzmanlar, bu dalgalanmaların ana kaynağı olarak kağıt üretimindeki hammadde tedarik sorunlarını ve artan enerji maliyetlerini gösteriyor. Raflardaki etiketlerin istikrar kazanmasının güç olduğu bu dönemde, fiyatların aniden yükselip ardından kampanya dönemlerinde düşüş gösterebildiği vurgulandı.

STOK YAPMAK EKONOMİK BİR STRATEJİDİR

Tüketici uzmanları, tuvalet kağıdı ve benzeri temizlik ürünlerinin son kullanma tarihi olmayan, uzun süre depolanabilen ürünler olduğuna dikkat çekti. Aile bütçesini korumak adına, bu ürünlerin "fırsat dönemlerinde" ve fiyatlar henüz yükselmeden stoklanmasının ekonomik bir strateji olduğu ifade edildi. Uzmanlar, tüketicilerin marketlerdeki gerçek indirimleri takip ederek ihtiyaçlarını önceden karşılamasını öneriyor.

UZMANLAR UYARI YAPTI

Artan talep ve stok yapma eğilimi, beraberinde güvenlik risklerini de getiriyor. Sektör temsilcileri özellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerde piyasa değerinin çok altında satılan, markasız veya taklit ambalajlı ürünlere karşı uyardı. Temel ihtiyaç ürünlerinde artan dolandırıcılık girişimlerine karşı, yalnızca güvenilir satıcılardan ve bilinen markalardan alışveriş yapılması gerektiği hatırlatıldı.