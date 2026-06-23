Dünya genelinde etkili olan ekstrem sıcak hava dalgaları, evlerde serinlemek için en sık başvurulan yöntemlerden biri olan elektrikli vantilatörlerin doğru kullanımıyla ilgili hayati uyarıları beraberinde getirdi. Sağlık ve meteoroloji uzmanları, kapalı alanlardaki hava sıcaklığı belirli bir eşiği geçtiğinde vantilatörlerin doğrudan vücuda doğrultulmasının serinletmek yerine vücudun daha fazla ısı absorbe etmesine (emmesine) neden olabileceğini belirtti.

35 DERECE EŞİĞİ NEDEN KRİTİK?

Uzmanların paylaştığı verilere göre, insan cildinin ortalama yüzey sıcaklığı 35°C civarındadır. Oda sıcaklığı bu seviyenin altına olduğunda, vantilatörler ten üzerindeki terin buharlaşmasını hızlandırarak serinlik hissi sağlar. Ancak ortam sıcaklığı 35°C ve üzerine çıktığında, vantilatörler ortamdaki sıcak havayı doğrudan vücuda üflemeye başlar.

Bu durum, vücudun ısı kaybetmesini engellediği gibi terleme mekanizmasının da dengesini bozar. Aşırı sıcak havada ter çok hızlı buharlaştığı için kişi serinlediğini algılayabilir; ancak bu durum yalancı bir güven hissi yaratarak dehidrasyonu (vücudun susuz kalmasını) hızlandırır ve kalbe binen yükü artırır.

RİSK ALTINDAKİ İNSANLAR

Aşırı sıcakların yanı sıra havadaki yüksek nem oranı, terin buharlaşmasını zorlaştırarak sıcaklığın hissedilen etkisini daha da baskıcı hale getiriyor. Bu tür hava şartlarında özellikle şu grupların yüksek risk altında olduğu hatırlatıldı:

Yaşlı yetişkinler ve yalnız yaşayan bireyler

Bebekler ve küçük çocuklar

Kronik kalp, böbrek veya solunum yolu rahatsızlığı olanlar

Geceleri hava sıcaklığının düşmediği ve "tropik gece" olarak adlandırılan dönemlerde, vücudun kendini dinlendirme ve soğutma imkanı bulamaması nedeniyle risk oranının daha da yükseldiği vurgulandı.

UZMANLARDAN GÜVENLİ ÖNERİLER

Yetkililer, sıcak hava dalgaları süresince hem enerji hatları ve su kaynakları gibi kritik altyapıların hem de toplum sağlığının korunması adına şu önlemlerin alınmasını tavsiye etti:

Vantilatör konumlandırması:

Oda sıcaklığı 35°C'yi aştığında vantilatörler doğrudan vücuda doğrultulmamalı; hava akımını oda içinde sirküle edecek (döndürecek) şekilde yerleştirilmelidir.

Gölgeleme:

Günün en sıcak saatlerinde pencereler, panjurlar veya kalın perdeler kapatılarak dışarıdaki sıcak havanın ve güneş ışınlarının içeri girmesi engellenmelidir.

Sıvı tüketimi:

Susuzluk hissi beklenmeksizin gün boyunca bol miktarda sıvı tüketilmelidir.

Aktivite kısıtlaması:

Günün en sıcak saatlerinde yoğun fiziksel aktivite ve açık hava çalışmalarından kaçınılmalıdır.