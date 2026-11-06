İngiltere hükümeti, olası kriz ve acil durumlara karşı vatandaşlarına evlerinde en az üç günlük gıda ve içme suyu bulundurmaları çağrısı yaptı ama yapılan araştırma, halkın önemli bir bölümünün ekonomik nedenlerle bu hazırlığı yapamadığını ortaya koydu.

Hükümetin “Be Ready” kampanyası kapsamında yapılan çağrıda, vatandaşlardan elektrik kesintisi, doğal afet ve benzeri acil durumlarda ihtiyaçlarını karşılayabilecek temel gıda malzemelerini önceden temin etmeleri istendi.

Öneriye göre her kişinin üç gün boyunca yetecek kadar yiyecek ve su bulundurması gerekiyor. Günlük 3 litre içme suyu tavsiye edilirken, üç günlük ihtiyaç için kişi başına toplam 9 litre su öneriliyor. Gıda stokunda ise konserve ürünler, kuru meyveler ve kuruyemiş gibi uzun süre saklanabilen, buzdolabı gerektirmeyen yiyecekler öne çıkıyor.

HALKIN YÜZDE 29'U STOK YAPACAK PARASI OLMADIĞINI AKTARDI

10 bin 791 kişinin katıldığı araştırmada, hükümetin çağrısına rağmen vatandaşların önemli bir bölümünün hazırlık yapamadığı görüldü. Katılımcıların yüzde 29'u yeterli maddi imkana sahip olmadığı için gıda stoku oluşturamadığını belirtti.

Araştırmaya katılanların yüzde 25'i satın aldıkları yiyeceklerin son tüketim tarihinin geçmesinden ve bozulmasından endişe duyduğunu ifade etti. Yüzde 23'ü nasıl hazırlık yapacağını bilmediğini, yüzde 18'i ise evinde stok için yeterli depolama alanı bulunmadığını söyledi.

GIDA VE LOJİSTİK SEKTÖRÜ DE EKLENDİ

İngiltere'de acil durum hazırlıkları yalnızca hanelerle sınırlı tutulmadı. Gıda üreticileri, marketler ve lojistik şirketlerini kapsayan yeni bir kriz hazırlık grubu da oluşturuldu. Çalışmalar kapsamında olası krizlerde gıda tedarikinin ve dağıtımının kesintisiz sürdürülmesi hedefleniyor.