YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon skandalında gizlenen isimlerin olduğunu söyleyerek, şu anda bakanlık yapan bir ismin aracılar üzerinden tasfiye edilen fonlarda 200 milyon Euro’ya yakın işlem yaptığını öne sürdü. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Özgür Özel, iktidara yakın birçok ismin fon skandalına karıştığını ve bu kişilerin korunmaması çağrısında bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

‘HESABINI VERECEKSİN’

“Bu skandalı Parti Sözcümüz Zeynel Emre açıkladı. Bütün gün sustular. Fatma Hanım, garibanın 2 milyar lirasını vereceksin, kocandaki paraları vereceksin, bu yaptığın yolsuzluğun hesabını vereceksin. Yetmez. Daha kim varsa, A’dan Z’ye açılacak. Milletvekillerinden komisyon kurulur, Devlet Denetleme Kurulu devreye sokulur. Milletin önünde açılacak. İlk günden beri ‘Kim almış?’

‘TEK TEK İNCELENECEK’

‘Ha orada birisi varmı?. 200 milyon Euro i?lem yapm??.? Kim bu adam? Ad?na bakarsan tan?d?k de?il. Ama diyorlar ki ?Filanca bakan?n eskiden beri ?antac?s?d?r.? D?n?lecek; o paralar ilk ?nce hangi evlere konmu?, hangi tapular sat?lm??, para hangi hesaba ge?mi?, TERA?ya normalde bu paran?n milyonda birini g?remeyecek adam nereden yat?rm??? Bu b?t?n ili?kiler teker teker incelenecek. Bu i?in i?indeki b?t?n AKP?liler asr?n yolsuzlu?unun, asr?n doland?r?c?l???n?n hesab?n? verecek.? ş. 200 milyon Euro işlem yapmış.’ Kim bu adam? Adına bakarsan tanıdık değil. Ama diyorlar ki ‘Filanca bakanın eskiden beri çantacısıdır.’ Dönülecek; o paralar ilk önce hangi evlere konmuş, hangi tapular satılmış, para hangi hesaba geçmiş, TERA’ya normalde bu paranın milyonda birini göremeyecek adam nereden yatırmış? Bu bütün ilişkiler teker teker incelenecek. Bu işin içindeki bütün AKP’liler asrın yolsuzluğunun, asrın dolandırıcılığının hesabını verecek.”

Çorum’da düğüne katıldı

Özgür Özel, partisinin Çorum Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Mehmet Tahtasız’ın kızı Safiye Dilan Tahtasız ile Eren Can Eren’in düğün törenine katıldı.

Özel, Çorum’da bir düğün salonunda yapılan törende, “Biz böyle bir akşama şahitlik etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz” diyerek evlenen çifte mutluluklar diledi.

Erdoğan, ‘Olay küçük’ dedi Özgür Özel, istifasını istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası, “Sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir” dedi. YENİ Parti lideri Özel ise şu cevabı verdi: “Ey Erdoğan; Hiç lafı eveleyip geveleme… YAKALANDINIZ! Benim savunduğum arkadaşlarımı didik didik ettiniz üzerlerinden 2 lira çıkmadı. Ama senin genel başkan yardımcın milleti 2 milyar lira dolandırdı. Bu dönen dolaplardan haberin var mıydı? Haberin varsa sen bu tezgahın başındasın demektir. Haberin yoksa devlet yönetme kabiliyetini kaybetmişsin demektir. Haberin varsa istifa edeceksin, haberin yoksa sandığı getirip emaneti ehline teslim edeceksin.”

YENİ PARTİ’DE GÜNDEMDE İKİ ALTERNATİF

AYM, isim itirazını bugün görüşecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), YENİ Parti’nin isim ve rumuzunun SPK’ya aykırı olduğu iddiasını bugün görüşecek. Yenilik Partisi’nin isim benzerliği itirazıyla başlayan süreçte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce YENİ Parti’ye isim değişikliği tebligatı göndermişti.

YENİ Parti, isim benzerliği olmadığını belirterek, aksi kararda küçük bir değişiklikle devam mesajı verdi. Kulislerde ise “Halkın Yeni Partisi” ve “Değişim Partisi” gündeme gelen seçenekler arasında yer alıyor.