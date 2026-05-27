Araştırmalarda özellikle liderlik, iletişim becerisi, detaycılık ve risk alma eğilimi gibi kişilik özelliklerinin kariyer seçimlerini etkileyebileceği ifade ediliyor. Astrologlar ise burçların bu özellikler üzerinde belirli eğilimler oluşturabileceğini savunuyor.

KOÇ BURCU RİSKLİ MESLEKLERE YATKIN GÖRÜLÜYOR

Uzmanlara göre Koç burçları rekabetçi ve hızlı karar veren yapıları nedeniyle girişimcilik, spor ve yöneticilik gibi alanlara daha yakın olabiliyor. Ani karar alma becerilerinin kriz anlarında avantaj sağlayabileceği belirtiliyor.

Boğa burçlarının ise finans, mimarlık ve tasarım gibi sabır isteyen alanlarda daha başarılı olabileceği ifade ediliyor. Düzenli çalışma alışkanlıklarının uzun vadeli işlerde öne çıktığı belirtiliyor.

İLETİŞİM VE YARATICILIK ÖN PLANA ÇIKIYOR

İkizler burcunun gazetecilik, medya ve pazarlama alanlarında öne çıkabileceği belirtilirken, Yengeç burcunun insan ilişkilerinin yoğun olduğu sağlık ve eğitim sektörlerinde daha başarılı hissedebileceği ifade ediliyor.

Aslan burçlarının sahne önü mesleklerde dikkat çektiği, Başak burçlarının ise analiz ve detay gerektiren alanlarda daha rahat çalışabildiği belirtiliyor. Özellikle mühendislik, veri analizi ve planlama gibi alanların Başak burçlarıyla sık ilişkilendirildiği ifade ediliyor.

TERAZİ VE AKREP BURÇLARI İÇİN DİKKAT ÇEKEN YORUMLAR

Astrologlara göre Terazi burçları hukuk, diplomasi ve halkla ilişkiler gibi denge kurma becerisi gerektiren mesleklerde öne çıkabiliyor. Akrep burçlarının ise araştırmacı yönleri nedeniyle psikoloji, bilim ve dedektiflik gibi alanlara daha yatkın olduğu iddia ediliyor.

Yay burçlarının seyahat ve keşif odaklı işlerde, Oğlak burçlarının ise kurumsal yönetim ve finans alanlarında daha başarılı olabileceği belirtiliyor. Kova burçlarının teknoloji ve inovasyon, Balık burçlarının ise sanat ve yaratıcı sektörlerle ilişkilendirildiği ifade ediliyor.