Koç Burcu (21 Mart – 19 Nisan)

Alarmı erteler mi?: En fazla 1 kez

Günü enerjik karşılayan Koç burcu, alarm çaldığında çoktan ayağa kalkmıştır bile. Rekabetçi yapısıyla sabah saatlerinde bile kendini göstermekten çekinmez.

Boğa Burcu (20 Nisan – 20 Mayıs)

Alarmı erteler mi?: 5 kez ve fazlası

Yatakta geçirilen her saniye Boğa için bir lüks gibidir. Rahatına düşkün bu burç, alarmı susturmak yerine ertelemeyi tercih eder. Uyku onun için adeta bir keyif ritüelidir.

İkizler Burcu (21 Mayıs – 20 Haziran)

Alarmı erteler mi?: 2-3 kez

Zihni sabah bile hareketlidir. Uyanır uyanmaz sosyal medyaya göz atar, mesaj kutusunu kontrol eder. Alarmı birkaç kez erteleyip güne kafasında bin düşünceyle başlar.

Yengeç Burcu (21 Haziran – 22 Temmuz)

Alarmı erteler mi?: 3-4 kez

Yatağı bir sığınak gibi görür. Alarm çaldığında içinden “Biraz daha” dememesi neredeyse imkânsızdır. Duygusal bağ kurduğu yorganından ayrılmak zordur.

Aslan Burcu (23 Temmuz – 22 Ağustos)

Alarmı erteler mi?: 1-2 kez

Sabahları da karizmatik olmak isteyen Aslan, alarmı ertelese bile güne özgüvenle uyanır. Yeni gün onun sahnesidir ve o da başrol oyuncusudur.

Başak Burcu (23 Ağustos – 22 Eylül)

Alarmı erteler mi?: Asla ya da en fazla 1 kez

Planlı, programlı ve disiplinli Başak burcu için erteleme zaman kaybıdır. Çoğu zaman alarm çalmadan birkaç dakika önce uyanır. Verimli bir sabah onun hedefidir.

Terazi Burcu (23 Eylül – 22 Ekim)

Alarmı erteler mi?: 2-3 kez

Kararsızlığını sabah da yaşar. Kalkmalı mı, biraz daha mı uyumalı? Alarmı ertelemek onun için kısa bir meditasyon gibidir. Estetik bir sabah kahvesiyle toparlanır.

Akrep Burcu (23 Ekim – 21 Kasım)

Alarmı erteler mi?: 1 kez

Gizli enerjisini sabah saatlerinde bile koruyan Akrep, alarmı bir kez erteleyip sonra derin bir nefesle yataktan kalkar. Gün boyunca kontrolü ele almak için sabahını disiplinle başlatır.

Yay Burcu (22 Kasım – 21 Aralık)

Alarmı erteler mi?: 3-4 kez

Gece özgürlüğünü doya doya yaşadığı için sabahları uyanmakta zorlanır. Alarmı defalarca erteler ama sonunda enerjik doğası sayesinde toparlanır.

Oğlak Burcu (22 Aralık – 19 Ocak)

Alarmı erteler mi?: 0-1 kez

Görev bilinci yüksek, dakik ve sorumluluk sahibi Oğlaklar için alarm bir uyarı değil, bir başlangıç zili gibidir. Zamanı yönetmek onun için yaşam felsefesidir.

Kova Burcu (20 Ocak – 18 Şubat)

Alarmı erteler mi?: 2 kez

Sabahları uyanmak onun için biraz zordur çünkü geceleri zihni sürekli aktiftir. Ancak yaratıcı fikirlerini gerçeğe dönüştürmek için uyanmaya değer bulur.

Balık Burcu (19 Şubat – 20 Mart)

Alarmı erteler mi?: 5 kez ve üzeri

Gerçeklikten uzaklaştığı rüya dünyasında kalmak ister. Sabah uyanmak, onun için rüya âlemine veda etmek anlamına gelir. Alarm sesi onun düşlerini bölmeye yetmez.