Bazen verdiğimiz en basit kararlar bile kişiliğimiz hakkında ipuçları verebilir. Önünüzde 4 farklı saat var. Tek yapmanız gereken, içinize en çok sineni seçmek. Fazla düşünmeyin, ilk dikkatinizi çeken saate yönelin. Bakalım seçiminiz, stresli durumlarda nasıl davrandığınız ve günlük sorunlarla nasıl başa çıktığınız hakkında neler söylüyor?

1. Klasik saat

İlk saati seçtiyseniz düzenli, planlı ve sorumluluk sahibi bir yapınız olabilir. Hayatınızda belirsizlikten hoşlanmaz, önünüzde ne olduğunu bilmek istersiniz. Bu nedenle işlerinizi önceden planlamayı ve belirli bir düzene göre hareket etmeyi tercih edersiniz. Planlarınızın aniden değişmesi ise sizi rahatsız edebilir.

Stresli bir durumla karşılaştığınızda kontrolü elinize almaya çalışırsınız. Sorunları ertelemek yerine hemen çözüm ararsınız. Çevrenizdekiler de sizi zor zamanlarda sakinliğini koruyan, güvenilir ve sorumluluk sahibi biri olarak görebilir.

Ancak her şeyi kontrol etme isteğiniz zaman zaman sizi yorabilir. İşler planladığınız gibi gitmediğinde küçük ayrıntılara gereğinden fazla takılabilirsiniz. Bazen olayları akışına bırakmak ve her şeyi yönetmeye çalışmamak sizi rahatlatabilir.

2. Zarif saat

İkinci saati seçtiyseniz sakin, sabırlı ve düşünerek hareket eden biri olabilirsiniz. Tartışmalardan ve gereksiz gerginliklerden uzak durmayı tercih edersiniz. İş hayatınızla özel yaşamınız arasında denge kurmak da sizin için önemlidir.

Stresli anlarda hemen tepki vermek yerine durup düşünürsünüz. Sorunları aceleye getirmeden, adım adım çözmeye çalışırsınız. Küçük aksiliklerin bütün gününüzü etkilemesine izin vermemeye özen gösterirsiniz.

Ancak huzurunuzu korumak isterken bazı duygularınızı içinize atabilirsiniz. Sizi rahatsız eden konuları dile getirmek yerine görmezden gelmeyi seçebilirsiniz. Her şey yolundaymış gibi davranmak, zamanla üzerinizde daha fazla baskı yaratabilir. Bu nedenle öfkenizi, üzüntünüzü ve hayal kırıklığınızı ifade etmekten çekinmemeniz önemlidir.

3. Altın dijital saat

Üçüncü saati seçtiyseniz hareketli, pratik ve hedef odaklı bir yapınız olabilir. Bir işin ilerlediğini görmek sizi motive eder. Belirsizlik, yavaşlık ve kararsızlık ise sabrınızı zorlayabilir. Önünüzde ulaşmanız gereken net bir hedef olduğunda kendinizi daha iyi hissedersiniz.

Stresli bir durumla karşılaştığınızda beklemek yerine harekete geçersiniz. Sorunun nedenini uzun uzun düşünmektense çözüm bulmaya odaklanırsınız. Bu nedenle hızlı karar vermeniz gereken durumlarda başarılı olabilirsiniz.

Ancak her sorunu kendi çabanızla çözemeyeceğinizi kabul etmekte zorlanabilirsiniz. Kontrolünüz dışındaki gelişmeler karşısında sabırsızlanabilir, kendinize gereğinden fazla yüklenebilirsiniz. Sürekli bir şeylerle ilgilenmek de dinlenmenizi zorlaştırabilir. Bazen hiçbir şey yapmadan durmak ve kendinize zaman ayırmak da en az çalışmak kadar önemlidir.

4. Simsiyah saat

Dördüncü saati seçtiyseniz bağımsız, içine dönük ve güçlü bir karaktere sahip olabilirsiniz. Özel hayatınızı korumayı sever, duygularınızı herkesle paylaşmazsınız. Zor durumlarda başkalarına dayanmak yerine kendi gücünüze güvenmeyi tercih edersiniz.

Stresli dönemlerde ilk tepkiniz biraz geri çekilmek olabilir. Sorunlarınızı hemen başkalarıyla paylaşmak yerine yalnız kalıp düşünmek istersiniz. Yaşadıklarınızı kendi içinizde anlamlandırdıktan sonra çözüm aramaya başlarsınız. Dışarıdan sakin görünseniz de içinizde yoğun duygular yaşıyor olabilirsiniz.

En güçlü yönünüz, zor zamanlardan sonra yeniden toparlanabilmenizdir. Ancak her şeyi tek başınıza halletmeye çalışmak zamanla sizi yorabilir. Unutmayın, gerektiğinde yardım istemek güçsüzlük değildir. Bazen yaşadıklarınızı güvendiğiniz biriyle paylaşmak, üzerinizdeki yükü hafifletmenin en iyi yollarından biridir.