Türkiye, zengin coğrafyası ve köklü tarihiyle her bölgesinde farklı bir kültürel mirası yaşatmaya devam ediyor. Doğu Anadolu’dan Ege’ye, Karadeniz’den Akdeniz’e kadar her şehir; iklimi, mutfak kültürü ve geleneksel el sanatlarıyla öne çıkan sembolik ürünlere sahip. İç turizmin hareketlenmesiyle birlikte, farklı illeri ziyaret eden tatilcilerin ve iş seyahatindeki vatandaşların dönüşte yanlarında getirebilecekleri simge eşyalar büyük merak konusu oluyor.

YÖRESEL LEZZETLER SEYAHATLERİN VAZGEÇİLMEZİ OLUYOR

Mutfak kültürüyle tanınan kentlerde gıda ürünleri hediyelik eşya listelerinin başında yer alıyor. Gaziantep'in baklavası, Kars'ın eski kaşarı, Malatya'nın gün kurusu kayısısı ve Afyonkarahisar'ın kaymaklı lokumu gibi gastronomi değerleri, şehirlerin tanınırlığına doğrudan katkı sağlıyor. Coğrafi işaret tescili bulunan bu lezzetler, yerel üreticilerin ekonomisini canlandırırken ziyaretçilerin de ilk tercihi oluyor.

GELENEKSEL EL SANATLARI VE ZANAAT ESERLERİ YAŞATILIYOR

Yalnızca yiyecekler değil, kuşaktan kuşağa aktarılan el zanaatları da şehirlerin kimliğini oluşturuyor. Erzurum'un Oltu taşı işçiliği, Mardin'in telkari gümüş sanatı, Denizli'nin Buldan bezi ve Trabzon'un Sürmene bıçağı gibi ustalık gerektiren ürünler, kültürel mirasın korunmasında kritik rol oynuyor. Bu özel zanaat eserleri, uzun ömürlü bir hatıra olmalarının yanı sıra ev dekorasyonu veya aksesuar olarak da yoğun ilgi görüyor.

YEREL EKONOMİYE VE ESNAFA BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR

Şehirlerin simgesi haline gelen bu hediyelikler, bölgesil esnaf ve üreticiler için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor. Geleneksel üretim modellerinin desteklenmesi, usta-çırak ilişkisinin devam etmesine ve genç kuşakların bu mesleklere yönelmesine imkan tanıyor. Ziyaretçilerin yerel pazarlardan yaptığı alışverişler, unutulmaya yüz tutmuş sanatsal değerlerin yaşatılmasına zemin hazırlıyor.

81 İLİN EN MEŞHUR HEDİYELİK EŞYALARI

Adana: Şalgam Suyu

Adıyaman: Nemrut Heykelcikleri

Afyonkarahisar: Kaymaklı Lokum

Ağrı: Abdigör Köftesi (Erişte)

Amasya: Elma Miseti

Ankara: Beypazarı Kurusu

Antalya: Turunç Reçeli

Artvin: Kestane Balı

Aydın: İncir

Balıkesir: Höşmerim Tatlısı

Bilecik: Pazaryeri Helvası

Bingöl: Süzme Bal

Bitlis: Adilcevaz Cevizi

Bolu: Çam Kolonyası

Burdur: Ceviz Ezmesi

Bursa: Kestane Şekeri

Çanakkale: Peynir Helvası

Çankırı: Kaya Tuzu Lambası

Çorum: Leblebi

Denizli: Buldan Bezi

Diyarbakır: Örme Hasır Bilezik

Edirne: Meyve Sabunu

Elazığ: Orcik (Cevizli Sucuk)

Erzincan: Bakır İşlemeleri

Erzurum: Oltu Taşı Tespih

Eskişehir: Lületaşı Biblo

Gaziantep: Baklava ve Fıstık

Giresun: Fındık

Gümüşhane: Pestil Köme

Hakkari: Ters Lale Motifli Kilim

Hatay: Defne Sabunu

Isparta: Gül Suyu ve Yağı

Mersin: Cezerye

İstanbul: Lale Figürlü Objeler

İzmir: Damla Sakızı Reçeli

Kars: Eski Kaşar Peyniri

Kastamonu: Taş Baskı Dokumalar

Kayseri: Pastırma ve Sucuk

Kırklareli: Hardaliye

Kırşehir: Oniks Taşı Süs Eşyası

Kocaeli: Pişmaniye

Konya: Mevlana Şekeri

Kütahya: Çini Seramikler

Malatya: Gün Kurusu Kayısı

Manisa: Mesir Macunu

Kahramanmaraş: Maraş Tarhanası

Mardin: Telkari Gümüş Takı

Muğla: Çam Balı

Muş: Muş Lalesi Biblosu

Nevşehir: Avanos Çömleği

Niğde: Niğde Gazozu

Ordu: Fındık Ezmesi

Rize: Anzer Balı veya Çay

Sakarya: Kabak Tatlısı

Samsun: Bafra Nokulu

Siirt: Pervari Balı

Sinop: Boyabat Ezmesi

Sivas: Sivas Bıçağı

Tekirdağ: Rakı veya Peynir Helvası

Tokat: Tokat Yazması

Trabzon: Sürmene Bıçağı

Tunceli: Pülümür Balı

Şanlıurfa: İsot Biberi

Uşak: Uşak Kilimi

Van: Van Kedisi Figürlü Gümüş (Savat)

Yozgat: Parmak Çörek

Zonguldak: Madenci Biblosu

Aksaray: Taşpınar Halısı

Bayburt: Ehram Dokumaları

Karaman: Divle Obruk Peyniri

Kırıkkale: MKE Silah Maketleri

Batman: Sason Balı

Şırnak: Şal Şapik Kumaşı

Bartın: Tel Kırma Yazma

Ardahan: Çiçek Balı

Iğdır: Kayısı Reçeli

Yalova: Sabun Çiçekleri

Karabük: Safranbolu Lokumu

Kilis: Kilis Karası Üzümü

Osmaniye: Yer Fıstığı

Düzce: Fındıklı Akçakoca Helvası