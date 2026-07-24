İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve sanatçı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap derneğinin topladığı bağışlar ile usulsüz işlemler gerçekleştirdiğine yönelik tespitlerin ardından aralarında Haluk Levent'in de yer aldığı dernek yöneticileri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hesaplarda milyarlarca liralık para akışı görüntülenirken, Levent'in derneğe toplanan bağışlar ile kişisel harcamalarını yaptığı ortaya çıktı.

Savcılık, soruşturma kapsamında Öykü Serter, Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Fatih Portakal, Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Hazal Kaya, Fatih Koparan, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses'i ifadeye çağırdı.



Soruşturma dosyasına ismi giren birçok ünlü ismin Ahbap'a bağış yapılmasına yönelik sosyal medya paylaşımlarında bulunduğu, bazı isimlerin ise doğrudan Haluk Levent'in talebi üzerine Ahbap'a bağışta bulunduğu öğrenildi.





İşte Ahbap'a bağış yapan ünlüler ve bağış miktarları:



Gülşen: 1 milyon TL

Can Yaman: 1 milyon 550 bin TL

Gülse Birsel: 200 bin TL

Nevzat Aydın: 750 bin TL

Kıvanç Tatlıtuğ: 950 bin TL

Çağrı Ergün: 500 bin TL

Kerem Bürsin: 200 bin TL

Ali Ece: 250 bin TL

Hazal Kaya: 120 bin TL

Tuğkan Gönültaş (Elraenn): 1 milyon 384 bin TL

Arda Turan: 500 bin TL

Ajda Pekkan: 1 milyon TL

Ahmet Sonuç (Jahrein): 2 milyon TL

Danilo Zanna: 500 bin TL

Sibel Can: 1 milyon TL

Orhan Gencebay: 500 bin TL

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel: 400 bin TL

Hatice Şendil: 300 bin TL

Gökçe Bahadır: 100 bin TL

Ziynet Sali: 100 bin TL

Sefo: 200 bin TL

Murat Boz: 500 bin TL

Sarp Apak: 100 bin TL

Melis Sezen: 100 bin TL

Danla Bilic: 250 bin TL

Gülben Ergen: 150 bin TL

Cenk Tosun: 600 bin TL

Ozan Tufan: 800 bin TL

Nuri Şahin: 1 milyon TL

İbrahim Büyükak: 200 bin TL

Hasan Can Kaya: 250 bin TL

Ahmet Güneştekin: 500 bin TL

Acun Ilıcalı: 100 tır su ve 5 milyon TL'lik eşya desteği

Aras Bulut İynemli: 200 bin TL

İrem Derici: 150 bin TL

Cengiz Ünder: 50 bin Euro

Çağlar Söyüncü: 50 bin Euro

Göze Akpınar: 1 milyon TL

Tarkan: 1 milyon TL

Celil Nalcakan: 100 bin TL

Burak Yılmaz: 300 bin TL

Burak Deniz: 150 bin TL

Edis: 400 bin TL

Mustafa Ceceli: 200 bin TL

Mert Hakan Yandaş: 200 bin TL

Hakan Balta: 300 bin TL

Emre Kılınç: 150 bin TL



