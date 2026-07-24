İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve sanatçı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap derneğinin topladığı bağışlar ile usulsüz işlemler gerçekleştirdiğine yönelik tespitlerin ardından aralarında Haluk Levent'in de yer aldığı dernek yöneticileri tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hesaplarda milyarlarca liralık para akışı görüntülenirken, Levent'in derneğe toplanan bağışlar ile kişisel harcamalarını yaptığı ortaya çıktı.
Savcılık, soruşturma kapsamında Öykü Serter, Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Fatih Portakal, Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Hazal Kaya, Fatih Koparan, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses'i ifadeye çağırdı.
Soruşturma dosyasına ismi giren birçok ünlü ismin Ahbap'a bağış yapılmasına yönelik sosyal medya paylaşımlarında bulunduğu, bazı isimlerin ise doğrudan Haluk Levent'in talebi üzerine Ahbap'a bağışta bulunduğu öğrenildi.
İşte Ahbap'a bağış yapan ünlüler ve bağış miktarları:
Gülşen: 1 milyon TL
Can Yaman: 1 milyon 550 bin TL
Gülse Birsel: 200 bin TL
Nevzat Aydın: 750 bin TL
Kıvanç Tatlıtuğ: 950 bin TL
Çağrı Ergün: 500 bin TL
Kerem Bürsin: 200 bin TL
Ali Ece: 250 bin TL
Hazal Kaya: 120 bin TL
Tuğkan Gönültaş (Elraenn): 1 milyon 384 bin TL
Arda Turan: 500 bin TL
Ajda Pekkan: 1 milyon TL
Ahmet Sonuç (Jahrein): 2 milyon TL
Danilo Zanna: 500 bin TL
Sibel Can: 1 milyon TL
Orhan Gencebay: 500 bin TL
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel: 400 bin TL
Hatice Şendil: 300 bin TL
Gökçe Bahadır: 100 bin TL
Ziynet Sali: 100 bin TL
Sefo: 200 bin TL
Murat Boz: 500 bin TL
Sarp Apak: 100 bin TL
Melis Sezen: 100 bin TL
Danla Bilic: 250 bin TL
Gülben Ergen: 150 bin TL
Cenk Tosun: 600 bin TL
Ozan Tufan: 800 bin TL
Nuri Şahin: 1 milyon TL
İbrahim Büyükak: 200 bin TL
Hasan Can Kaya: 250 bin TL
Ahmet Güneştekin: 500 bin TL
Acun Ilıcalı: 100 tır su ve 5 milyon TL'lik eşya desteği
Aras Bulut İynemli: 200 bin TL
İrem Derici: 150 bin TL
Cengiz Ünder: 50 bin Euro
Çağlar Söyüncü: 50 bin Euro
Göze Akpınar: 1 milyon TL
Tarkan: 1 milyon TL
Celil Nalcakan: 100 bin TL
Burak Yılmaz: 300 bin TL
Burak Deniz: 150 bin TL
Edis: 400 bin TL
Mustafa Ceceli: 200 bin TL
Mert Hakan Yandaş: 200 bin TL
Hakan Balta: 300 bin TL
Emre Kılınç: 150 bin TL