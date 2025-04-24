İstanbul'da saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 13 saniye süren deprem büyük panik yarattı. Depremin ardından artçı sarsıntılar yaşandı.

Saat 15.13 sıralarında şiddetli bir artçı deprem daha meydana geldi. Panikle 151 kişinin yüksekten atlayıp yaralandığı açıklandı.

İşte öne çıkan uzman yorumları...

"BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ GELİYOR"

Jeolog Prof. Dr. Ali Mehmet Celal Şengör, İstanbul depreminin ardından yaptığı değerlendirmede "Büyük İstanbul depremi geliyor. Bu kaçınılmaz. Muhtemel 7 büyüklüğündeki bir deprem, bugünkü depremin 30 tanesine karşılık geliyor." ifadelerini kullandı.

AHMET ERCAN: "ASIL DEPREM BU OLMAYABİLİR"

Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Halk TV’de yaptığı açıklamada, 7,2 büyüklüğünde bir depremin meydana gelmesi için 6 milyar gigatonluk bir enerjinin birikmesi gerektiğini belirterek, bu enerjinin henüz birikmediği görüşünü savundu.

Ercan, yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin büyük depremin öncüsü olabileceğini ifade ederek, “Önümüzdeki günlerde 5.2’ye varan artçılar olabilir. Bu depremler korkutucu olabilir ama yapılar için yıkıcı değildir” dedi.

NACİ GÖRÜR: ASIL DEPREM..

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise, İstanbul açıklarındaki Kumburgaz Fayı’na dikkat çekerek, “Marmara’da beklenen büyük deprem bu değil. Küçük depremler bu fayda stresi artırıyor ve kırılmayı tetikliyor. Asıl deprem 7’nin üzerinde olacak” değerlendirmesinde bulundu.

ŞÜKRÜ ERSOY: "TEYAKKUZDA OLMALIYIZ"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise, depremin hasara yol açabilecek bir büyüklükte olduğunu belirterek, özellikle kırsal kesimlerde etkisinin hissedilebileceğine dikkat çekti. Ersoy, “Bu büyüklükteki bir deprem bile zarar verebilir. Daha büyüğüne karşı hazırlıklı olmakta fayda var” uyarısında bulundu.

ŞENER ÜŞÜMEZSOY: "MARMARA’DA DEPREMLER BİTTİ"

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise diğer uzmanlardan ayrışarak, Marmara’daki depremlerin sona erdiğini öne sürdü. Daha önce 6,0-6,5 büyüklüğünde depremler öngördüğünü hatırlatan Üşümezsoy, “Başka deprem riski yok, Marmara’da depremler bitti” dedi.

HASAN SÖZBİLİR: "UCUZ YIRTTIK"

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir depremin ardından tsunami riski bulunmadığını söyledi.

Fayın tamamının değil bir kısmının kırıldığını belirten Sözbilir, “Ucuz kurtulduk. Artçıların olması kötü değil, enerjinin boşalmasını sağlar” değerlendirmesinde bulundu.