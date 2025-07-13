Marmaris başta olmak üzere birçok şehirde yabancı turistleri taciz eden görüntüler nedeniyle sosyal medyada başlayan tartışmaların ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçmiş ve skandal görüntülerin engellenmesi amacıyla Muğla, Antalya, Aydın ve Balıkesir valileri ile bir toplantı gerçekleştirmişti.



Toplantı sonrasında bölgede devriye gezmeye başlayan yetkililerin çok sayıda turizm işletmesini mühürledi ya da ceza uyguladığı belirtilse de, bir ayın ardından Marmaris eski normaline dönmeye başladı.

KADIN TURİSTLERİ TEKME TOKAT DÖVDÜLER



Marmaris'te kaydedilen görüntülerde bir grup kadın turist, müşterisi oldukları mekanın erkek çalışanları tarafından darp edildi.



Turistleri yerlere yatıran ve dakikalarca tekmeleyen işletmeye yönelik inceleme başlatıldı.





