Yaklaşık 5 milyon kişinin mağdur olduğu borsa tarihinin en büyük krizinde cevaplanması gereken sorular artıyor, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında da her gün yeni gelişmeler yaşanıyor.

Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 15 kişi gözaltına alındı, şirket yöneticilerinin mal varlığı hareketleri donduruldu.

Son gelişmeler Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 18 Eylül Cuma günü bir televizyon kanalına yaptığı açıklamalarını gündeme geldi. Şimşek, bankacılık dışı finans sektörü ve tasarruf finansman (evim) şirketlerine yönelik açıklamasında ‘sistemik bir risk veya yapısal bir sorun olmadığını’ belirtmiş, ‘Sorunlu alanları karantinaya aldık” ifadelerini kullanmıştı Emlak Katılım Bankası’nın Katılımevim ve Birevim’i satın almaya yönelik görüşmelere başladığını aktaran Şimşek, “Yatırımcıların hakları için ne gerekiyorsa yapılacak” demişti.

10 KİŞİ ARANIYOR

Sosyal medya hesabından dün

açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek de Katılımevim payına ilişkin yürütülen soruşturmada 25 kişi için işlem başlatıldığını, 15 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Firari 10 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gürlek, “Soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketleri donduruldu” ifadelerini kullandı.

Aile yakınlarının finansal hareketleri inceleniyor

MASAK incelemesi kapsamında şirket yöneticileri ve yakınlarının mali hareketleri de araştırılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, para ve mal varlığı hareketleri durdurulan 9 şirketin yöneticilerinin yakınlarına da dikkat çekti. Gürlek açıklamasında, “Adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının malvarlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi hususu ilgili tüm kurumlara bildirilmiştir” ifadelerini kullandı.