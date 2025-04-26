Eskişehir Atatürk Stadyumu 2018 yılında yıkılarak yerine Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi yapıldı. Kente yapılan yeni stada “Atatürk” isminin verileceğinin defalarca açıklanmasına rağmen herhangi bir girişimde bulunulmadı. Son olarak İYİ Parti’den istifa ederek AKP’ye geçen Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’nun açıklaması kafa karıştırdı. Hatipoğlu, stada Erdoğan’ın önereceği bir ismin verileceğini açıkladı.

ATATÜRK STADI YERİNE YAPILAN MİLLET BAHÇESİNE ERDOĞAN’IN İSMİ VERİLDİ

Eskişehirliler yeni yapılan stadyuma da “Atatürk” isminin verilmesini defalarca talep etti. Birçok siyasi isim tarafından yeni stadın ismine “Atatürk” ismi ekleneceği vaadinde bulunuldu. Eski AKP Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Eskişehir Millet Bahçesi’nin adının “Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi” olarak, yeni stadyumun ise “Yeni Atatürk Stadyumu” olarak tescilleneceğini açıklamıştı.

SÖZ VERİLMESİNE RAĞMEN YENİ STADA HALA ATATÜRK İSMİ VERİLMEDİ

Açıklamasının hemen ardından yıkılan Atatürk Stadyumu yerine yapılan Millet Bahçesi’ne Recep Tayyip Erdoğan’ın ismi verilerek tescillendi. Hatta parktaki tabelalara da Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ismi takıldı, ancak stadyuma üzerinden yıllar geçmesine rağmen “Atatürk” ismi verilmedi.

“STADA ERDOĞAN’IN ÖNERECEĞİ İSİM VERİLECEK”

Eskişehir’de yerel bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan AKP Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, stada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önerdiği bir ismin verileceğini söyledi. Hatipoğlu, “MKYK toplantısı sonrası Cumhurbaşkanımızla konuştuk. Benim Eskişehirspor stadyumu ile ilgili bir sorunum var, tüm vekillerimizin var, Eskişehir’in var. Biz Eskişehir’e yeni bir stat yaptık ama hala ismini koymadık. Bizim Eskişehir’imizin yeni bir stadı, modern ve güzel bir stadı var ama ismini koymadık. Bu konuyu Cumhurbaşkanımızla konuştuk. İnşallah oraya yakın zamanda bir çözüm bulacağız. İnşallah Eskişehirspor’un bu sene şampiyon olmasıyla stadın ismini de tüm Eskişehirlilerin, tüm spor camiasının, 7’den 70’e herkesin benimseyeceği bir isim olacak. Benim önerdiğim bir isim değil, Cumhurbaşkanımızın önerdiği bir isim olacak” ifadelerini kullandı.

ADD’DEN TEPKİ

Eskişehir’de Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Şubesi, İYİ Parti’den istifa ederek AKP’ye geçen Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’nun, stadyumun ismine dair yaptığı açıklamaya sert tepki gösterdi. Dernek Başkanı Mehmet Avcı, yaptığı yazılı açıklamada Hatipoğlu’nun açıklamalarını “hayal kırıklığı” olarak nitelendirdi.

“STADIN İSMİ ATATÜK’ÜN MİRASIDIR”

Avcı, yaptığı yazılı açıklamada, "Sayın vekil, Eskişehirspor'un geçtiğimiz günlerde Manavgat Belediyespor'la oynadığı maçta yaşanan olayları araştırmak yerine, gündemi Eskişehir Atatürk Stadyumu'nun ismiyle değiştirmeyi tercih etti. Eskişehirspor gibi ulusal bir değere sahip bir kulübü bu tür polemiklere çekmek, kabul edilemez. Eskişehir Atatürk Stadyumu'nun ismi, ulusal bir değer olan Atatürk’ün mirasıdır ve bu ismin, Eskişehir’in geçmişine ve halkına saygı göstermenin bir göstergesi olmalıdır" dedi.

“ATATÜRK İSMİ BU ŞEHİR İÇİN VAZGEÇİLMEZDİR”

Mehmet Avcı, geçmişte eski bakanlardan Nabi Avcı'nın, "Eskişehir Atatürk Stadyumu'nun ismi kalacak" şeklindeki söylemlerine de atıfta bulunarak, "Sayın vekil, kaş yapayım derken göz çıkarmaktadır. Atatürk ismi bu şehir için vazgeçilmezdir ve ulusal bir değer olarak korunmalıdır. Eskişehir halkı, Atatürk isminin stadyumda devam etmesini istemektedir" dedi.