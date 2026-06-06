MasterChef Türkiye’nin sevilen jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla yeniden gündeme geldi.

Sivrioğlu, kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Didem Belen’e yaptığı evlilik teklifiyle daha önce de magazin basınının dikkatini çekmişti. Son olarak bir mekandan çıkarken görüntülenen ünlü şef, evlilikle ilgili soruları yanıtladı.

"EN KISA ZAMANDA GÜZEL HABERLERLE GELECEĞİZ"

“Yakın zamanda evlilik olur mu, bir plan var mı?” sorusuna Sivrioğlu, “Plan var. En kısa zamanda inşallah güzel haberlerle geleceğiz.” ifadelerini kullandı.

"BAŞTAN SONA HANIMCIYIM"

Nikahın nerede kıyılacağına dair soruya ise esprili bir şekilde, “Hanım bilir” yanıtını veren Sivrioğlu, “Baştan sona hanımcıyım. Hanımcı olursan rahat edersin.” sözleriyle gülümsetirken bu ifadeleri gündem oldu.