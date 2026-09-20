Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın yurt dışına kaçması ve devam eden süreçte Türkiye'ye gelerek tutuklanmasıyla başlayan 'fon krizi', piyasalarda büyük bir çalkantıya neden oldu.



SPK, belli başlı fonlarda yaşanan krizin bankacılık sistemini etkilememesi amacıyla 7 şirkete ait 131 fonun tasfiyesine karar verirken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri de Hedef Holding ve İnfo Yatırım'ın patronu Namık Kemal Gökalp oldu.





Çarşamba akşamı gözaltına alınan Gökalp'in Emniyet'teki işlemleri devam ederken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bugün Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) yolladığı talimat ile aralarında Gökalp'in de yer aldığı 4 şirketin patronları ve akrabaları hakkında detaylı araştırma talep etti.



EŞİNİ MİLYARDER YAPMIŞTI



Gökalp, Eylül 2025'te Hedef Holding'in yüzde 60,71'ine denk gelen hisseleri 1 milyar 893 milyon TL karşılığında eşi Sibel Gökalp'ten satın almış, söz konusu haber kamuoyunda uzun süre gündem olmuştu.





Operasyon öncesinde Namık Kemal Gökalp'in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Hedef Holding'te Sibel Gökalp'in de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yürüttüğü ancak gözaltı sürecinin ardından yalnızca Sibel Gökalp'in yönetim kurulunda kalmaya devam ettiği öğrenildi.