Gece saatlerinde İHA görüldüğüne ilişkin ihbar yapılmasının ardından havalimanındaki uçuş trafiğine geçici olarak ara verildi. Bazı yolcu uçaklarının seferlerinde gecikme yaşanırken, Paris’ten gelen bir kargo uçağı başka bir havalimanına yönlendirildi.

KONUM ÇALIŞMASI SONUÇ VERMEDİ

Olayın ardından yapılan teknik çalışmalarda ise İHA’nın tespit edilmesi mümkün olmadı. Federal Polis tarafından kullanılan sistemin hava aracını belirleyemediği, Alman Hava Trafik Kontrol Kurumu tarafından yürütülen konum belirleme çalışmasının da sonuç vermediği bildirildi.

POLİS SENDİKASINDAN GÜVENLİK UYARISI

Alman Polis Sendikası, yaşananları havalimanı güvenliği açısından ciddi bir uyarı olarak değerlendirdi. Sendika, Hannover Havalimanı başta olmak üzere kritik hava ulaşım noktalarının daha gelişmiş İHA tespit ve savunma teknolojileriyle güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Sendikanın eyalet başkanı Patrick Seegers, uluslararası bir havalimanında bir İHA'nın birden fazla kez görülmesine rağmen teknik sistemlerin bunu tespit edememesinin “güvenlik politikası açısından alarm işareti” olduğunu belirtti.

Seegers ayrıca, Almanya genelinde İHA tehditlerine karşı farklı uygulamaların yerine ortak güvenlik standartlarının oluşturulması gerektiğini savundu.

“SORUN POLİSLERDE DEĞİL, SİSTEMLERDE”

Polis Sendikası Başkan Yardımcısı Christian-Tobias Gerlach ise güvenlik güçlerinin sahip oldukları teknik araçlar ve yasal yetkiler doğrultusunda hareket edebileceğini belirtti.

Gerlach, bir hava aracının kullanılan sistemler tarafından tespit edilememesi halinde sorumluluğun sahadaki polislerde aranamayacağını ifade ederek problemin “donanım ve sistem eksikliğinde” olduğunu söyledi.

YABANCI DEVLET İHTİMALİ DE GÜNDEMDE

Sendika, İHA olayının arkasında yabancı bir devlet ya da devlet destekli bir aktör bulunması ihtimalinde tehdidin yalnızca geleneksel polis tedbirleriyle ele alınamayacağını belirtti.

Açıklamalarda, Almanya’nın hibrit tehditlere karşı daha kapsamlı bir güvenlik yapısı oluşturması gerektiği vurgulandı. Bunun yanı sıra, ciddi İHA tehditleriyle karşılaşılması halinde Alman ordusunun ülke içinde hangi şartlarda ve hangi hukuki çerçevede görev yapabileceğinin yeniden değerlendirilmesi çağrısı yapıldı.