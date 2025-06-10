Türkiye’deki hayat pahalılığını görmezden gelip, “Almanya bizi kıskanıyor” diyen siyasetçilere, turizm sektöründen tokat gibi yanıt geldi. Alman vatandaşlarına, Türkiye’nin turizm cennetlerindeki 5 yıldızlı otellerde 7 gece 8 gün ultra her şey dahil tatil yapmaları için kampanya başlatıldı. Almanya’nın en düşük maaşlı emeklisi kampanyaya katıldığında emekli aylığıyla 10 gün süper bir tatil yapabiliyor. Üstelik uçak bileti, havaalanına transferi de fiyatın içinde ve hiçbir yol masrafı da yok. Bizim en düşük maaşlı emeklimiz ise 29 gün aç kalmayı göze alabilirse aylığının tamamıyla aynı otelde 1 gün tatil yapabiliyor. Tatil kampanyaları Türkiye’deki üç harfli marketlerin benzeri olan Almanya’nın en ucuz marketlerinin broşürlerine kadar indi. Bu broşürlerde, Türkiye’nin turizm cennetleri bol seçeneklerle sergileniyor.

ALMAN’A VAR TÜRK’E YOK

Kampanyaya katılan bir Alman, içinde bulunduğumuz Haziran ayında günlüğü 4 bin 474 liraya Alanya’da denize sıfır tatil yapabiliyor. Bu fiyata Almanya’dan geliş-gidiş uçak bileti ile havaalanından otele transferler de dahil bulunuyor. 7 gün için 31 bin 315 bin TL ödeyen bir Alman vatandaşı, bulunduğu şehirden havaalanına gittikten sonra cebinden ilave beş kuruş çıkmadan ultra lüks bir tatil yapabiliyor. Türkiye’de yaşayanlar ise bu kampanyalardan yararlanamıyor. Aynı otelde tatil yapmak isteyen Türk vatandaşlarına otelin günlük fiyatı 12 bin 96 lira olarak uygulanıyor. Uçak hesabıyla bu tutar yaklaşık 14 bin lirayı buluyor.

Türkiye’de vatandaşın ucuza almak için aylar, yıllar öncesinden erken rezervasyon yaptığı tatil, Almanya‘da market broşürlerinde satılıyor.

Ortalama çalışan da tatil yapamıyor

Bu kıyaslama emekli ve asgari ücretin yanı sıra ortalama çalışan maaşlarında da ortaya çıkıyor. Türkiye’de ortalama 30 bin lira olan işçi maaşıyla bile 5 yıldızlı otelde 3 gün tatil yapılamıyor. Almanya’daki ortalama işçi maaşı olan 188 bin TL ile tam olarak 42 gün tatil yapabiliyor. Emekli maaşlarına bakıldığında Türkiye’de 18 bin TL’lik ortalama emekli maaşıyla 1.5 gün tatil yapılırken, Almanya’nın ortalama emekli maaşı olan 57 bin TL ile 12.7 gün tatil yapılabiliyor.

Asgari ücretliye hayal

Almanya’da net asgari ücret 1.502 euro. Yani yaklaşık 57 bin TL. Asgari ücretli bir Alman bu kampanyadan yararlandığında uçak ve transfer de dahil Türkiye’de 15 gün ultra lüks tatil yapabiliyor. 22 bin 104 lira asgari ücretli Türk vatandaşı ise, Alman işçiyle aynı otelde tatil yapmak isterse maaşı sadece 1.8 güne yetiyor. 28 gün aç kalmayı göze alan bu asgari ücretlinin tatilini 2 güne tamamlayabilmesi için yol masrafları dahil en az 5 bin lira daha borç bulması gerekiyor.