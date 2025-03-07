Almanya'da 21 milyon emeklinin maaşına, ülkedeki ücret artışlarına paralel olarak yüzde 3.74 oranında zam geliyor. Böylece, 2000 Euro emekli maaşı olan bir Alman emeklinin aylığı, 2075 Euro’ya çıkacak. Yaklaşık 82 bin 66 TL’ye çıkacak. Bu aylık, Türkiye’deki en yüksek emekli maaşının iki katı, en düşük maaşın ise 6 katı oranında.

Çalışma Bakanlığı 01.07.2025 tarihi itibariyle hayata geçirilecek yeni zammı duyururken, emeklinin alacağı maaşlar, enflasyonun üzerinde kalmaya devam edecek. Alman Hans refahtan payını alırken, ucuz et ve yiyecek kuyruğundaki Türk Hasan'la olan fark da iyice açılacak.

MAAŞLAR NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’dekinin aksine Almanya’da emekli maaşları, çalışanların ortalama ücret artışlarına endeksli. Ayrıca emekli maaşını, tek başına hükümet ya da bakanlıklar belirlemiyor. Alman İstatistik Kurumu’nun enflasyon rakamlarının altında kalmaması diğer bir şart. Ayrıca Alman Emeklik Sigortası Federasyonu ile birlikte emekli aylıklarının zam oranları denetlenip saptanıyor. 2030’a kadarki ücret artışları ve buna paralel olarak emekli aylığı artışları da hemen hemen belli.

ORTALAMASI; 2000 EURO

Almanya’daki 21 milyon emeklinin yüzde 40’a yakını, 1400 ile 2000 Euro arasında emekli aylığı alıyor. Yüzde 19’u 2000 ile 2600 Euro arası, yüzde 3’lük kesim ise 2600 Euro’nun altında emekli aylığı alıyor. Az çalışan ya da az prim ödeyen yüzde 25’lik kesmi ise 750 ile 1400 Euro arasında emekli aylığı alırken, 750 Euro’nun altında aylık alanlar da kalan grubu oluşturuyor. Yeni zamla birlikte 2000 Euro net emekli maaşı olan bir kişinin eline, 2075 Euro geçecek.

Düşük aylık alan emeklilere kişi başı 370 Euro’ya kadar kira yardımı ve ayrıca yakacak, yan gider yardımları veriliyor.