İsviçre Federal Halk Sağlığı Ofisi (FOPH) yaptığı açıklamada, Zürih Üniversitesi Hastanesi’nde hantavirüs enfeksiyonu nedeniyle tedavi altına alınan bir hastanın bulunduğunu duyurdu.

MV HONDİUS İLE YOLCULUK ETTİ

Açıklamaya göre hasta, eşiyle birlikte Güney Amerika seyahatinden ve Atlantik Okyanusu’nda yolcu gemisi MV Hondius ile yaptığı yolculuktan Nisan ayı sonunda İsviçre’ye döndü. Seyahatten kısa süre sonra hastalık belirtileri göstermesi üzerine Zürih Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran kişi hemen izole edilerek tedavi altına alındı.

Cenevre Üniversitesi Hastanesi’ndeki referans laboratuvarında yapılan testler, hantavirüs enfeksiyonunu doğruladı. Hastanın eşi ise herhangi bir belirti göstermemesine rağmen tedbir amacıyla kendini karantinaya aldı.

TEMAS KURDUĞU KİŞİLER TESPİT EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Yetkililer, hastanın temas kurmuş olabileceği kişileri tespit etmek için inceleme başlattı.

'İNSANDAN İNSANA DA BULAŞIYOR'

Hantavirüs genellikle Avrupa’da enfekte kemirgenlerin dışkısı yoluyla bulaşırken, Güney Amerika’da görülen Andes virüsü türünde nadiren insanlardan insana bulaşma da rapor edilebiliyor.

RUHİ ÇENET DE AYNI GEMİDEYDİ

YouTuber Ruhi Çenet, üç kişinin Hantavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği MV Hondius gemisinde 24 gün geçirdiğini açıklamıştı.

VİRÜSÜN KAYNAĞI KUŞ GÖZLEM GEZİSİ Mİ?

Arjantinli yetkililer, hastalandıktan sonra hayatını kaybeden Hollandalı çiftin gemiye binmeden önce Ushuaia’da katıldıkları kuş gözlem gezisi sırasında virüse maruz kalmış olabileceklerini değerlendiriyor. Yetkililer, çiftin gezi esnasında bir çöplük alanını da ziyaret ettiğini ve burada enfeksiyon taşıyıcı kemirgenlerle temas etmiş olabileceklerini belirtiyor. Bu temasın, hastalığın olası kaynağı olarak öne çıktığı ifade ediliyor.