Maariv’de yer alan haberde söz konusu vakanın, Arjantin’den Afrika’nın batısındaki Cabo Verde’ye seyreden MV Hondius adlı gemide yaşanan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği hantavirüs olayının ardından ülkede görülen ilk vaka olduğu ifade edildi.

GÖZLEM ALTINDA TUTULUYOR

Haberde, hastanın sağlık durumunun stabil olduğu, yoğun bakım tedavisi ya da karantina gerektirmediği ancak gözlem altında tutulduğu aktarıldı. Yetkililer, hastanın kimliğine dair herhangi bir bilgi paylaşmadı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Daha önce Arjantin’den Cabo Verde’ye giden MV Hondius isimli yolcu gemisinde bazı yolcularda hantavirüs tespit edilmiş, enfekte olan 3 kişi yaşamını yitirmişti.

İSVİÇRE'DE BİR ADAM DA TESPİT EDİLMİŞTİ

İsviçre’de bir adam Zürih Üniversitesi Hastanesi’nde hantavirüs enfeksiyonu nedeniyle tedavi altına alınmıştı. Adamın YouTuber Ruhi Çenet'in de içinde bulunduğu ve üç kişinin Hantavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği MV Hondius gemisinde bulunduğu açıklanmıştı.