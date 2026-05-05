Atlas Okyanusu’nda sefer halindeyken hantavirüs vakalarının görüldüğü MV Hondius ile ilgili kritik bir karar alındı. İspanya yetkilileri, 3 kişinin hayatını kaybettiği ve toplam 7 vakanın tespit edildiği geminin Kanarya Adaları’na demirlemesine izin verileceğini açıkladı.

Kanarya Adaları Valisi Anselmo Pestana, gemide İspanyol yolcuların da bulunduğunu belirterek yardımın “insani bir zorunluluk” olduğunu vurguladı. Pestana, bölgedeki sağlık altyapısının olası senaryolara karşı hazır olduğunu ifade ederek kamuoyuna sakin olunması çağrısında bulundu.

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, hantavirüsün bulaşma riskine ilişkin dikkat çeken uyarılarda bulundu. Kurumun Salgın ve Pandemi Hastalıklarını Önleme Birimi Direktörü Maria Van Kerkhove, virüsün nadir de olsa insandan insana bulaşma ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Kerkhove, vakaların gemiye binmeden önce bulaşmış olabileceğini değerlendirirken, mevcut durumun yakından takip edildiğini belirtti. Gemideki hastalardan birinin Güney Afrika’nda tedavi gördüğü ve sağlık durumunun iyileştiği bildirildi.

Ayrıca Cabo Verde açıklarında bulunan gemideki iki hastanın tedavi amacıyla Hollanda’ya tıbbi tahliye edilmesinin planlandığı aktarıldı. Sağlık ekiplerinin gemide dezenfeksiyon ve izolasyon önlemleri uyguladığı, yolcuların kabinlerinde kalmalarının istendiği ifade edildi.

Yetkililer, yeni semptom gösteren bir vakanın bulunmadığını ve geminin kontrollü şekilde Kanarya Adaları’na doğru seyrini sürdürdüğünü açıkladı.

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor. Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, kendisini bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde de gösteriyor.