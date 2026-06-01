Dünya genelinde haftalardır endişeyle takip edilen ve hantavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alınan Hollanda bandıralı "MV Hondius" adlı yolcu gemisinde korkulan süreç geride kaldı. Gemide yürütülen yoğun temizlik, sterilizasyon ve dezenfeksiyon çalışmalarının başarıyla noktalanmasının ardından, dev geminin yeniden sefere çıkmaya hazır olduğu duyuruldu.

Geminin işletmesini üstlenen Oceanwide Expeditions şirketi tarafından yapılan resmi açıklamada, Hollanda Halk Sağlığı Kurumu (GGD) uzmanlarının 29 Mayıs'ta gemide çok sıkı bir denetim gerçekleştirdiği belirtildi. Yapılan incelemelerin ardından gemiye, 30 Mayıs itibarıyla yeniden operasyon ve yolcu taşıma izni verildiği aktarıldı.

MÜRETTEBAT YENİLENDİ

Şirket, virüs riskini sıfıra indirmek adına radikal önlemler aldı. Yapılan açıklamada, salgının görüldüğü bir önceki seferde görevli olan tüm personelin gemiden tahliye edilerek karantina altına alındığı bildirildi. Gemide göreve başlayacak yeni mürettebatın ise karantinedeki eski çalışanlarla hiçbir şekilde temas kurmadığı, tamamen izole bir değişim yapıldığı vurgulandı.

KUZEY KUTBU SEFERLERİ İÇİN GERİ SAYIM

Rotterdam Limanı'ndaki yıllık periyodik bakımları ve güvenlik kontrolleri eksiksiz şekilde tamamlanan "MV Hondius", yeni rotası için gün sayıyor. Geminin, 6 Haziran'da Svalbard takımadalarında yer alan Longyearbyen şehrine doğru yola çıkacağı öğrenildi. Dev yolcu gemisi, Kuzey Kutbu (Arktik) sezonunun ilk turistik turu için ise 13 Haziran'da Longyearbyen limanından demir alarak macerasına kaldığı yerden devam edecek.