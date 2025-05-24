Gezi Parkı direnişiyle ilgili menajer Ayşe Barım hakkında tanık sıfatıyla ifadeleri alınan oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında 'yalan tanıklık' suçundan yargılandıkları davada karar çıktı.
Mahkeme, Halit Ergenç'i 1 yıl 10 ay 15 gün, Rıza Kocaoğlu'nu ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Her iki cezada da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
Bu arada karar duruşmasına yalnızca Halit Ergenç katıldı. Duruşmada yer almayan Rıza Kocaoğlu'nun ise aynı gün ameliyat masasına yattığı ortaya çıktı.
Kocaoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken, ameliyat nedeni hakkında ise açıklamada bulunmadı.