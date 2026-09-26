Oyuncu Biran Damla Yılmaz hakkında Almanya'da bulunduğu dönemde estetik işlemler yaptırdığı ve bu işlemler için 285 bin euro borçlandığı yönündeki iddialar gündeme gelmişti. Yılmaz'ın eski sevgilisi Abdurrahman Aydın tarafından ortaya atılan iddialarda, ödenmediği öne sürülen estetik ücretinin ardından konunun yargıya taşındığı ve oyuncuya 6 ay hapis cezası verildiği ileri sürülmüştü.

İDDİALARI YALANLADI

Biran Damla Yılmaz, Almanya'da hapis cezası aldığı ve estetik borcu bulunduğu yönündeki haberleri yalanladı. Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Almanya'daki hukuk temsilcisi Avukat Onur Can Yağbasan tarafından hazırlanan belgeleri kamuoyuyla paylaştı.

Belgelerde, Yılmaz hakkında Almanya'da hapis cezası verilip verilmediğinin araştırıldığı ve yapılan incelemelerde bu yönde herhangi bir ceza mahkemesi kararına rastlanmadığı belirtildi.

"MAHKEMESİ KARARI BULUNMAMAKTADIR"

Yılmaz'ın hukuk temsilcisi tarafından hazırlanan belgede şu ifadeler yer aldı:

"Talebiniz üzerine, Almanya'da hakkınızda hapis cezasına mahkûm edildiğinize ilişkin bir ceza mahkemesi kararı bulunup bulunmadığını inceledim. Bu kapsamda, böyle bir yargılama bakımından görevli olabilecek mahkemeler ile yetkili savcılık makamıyla iletişime geçerek konu hakkında bilgi talep ettim.

"MAHKEMESİ KARARI BULUNMAMAKTADIR"

Bugüne kadar yaptığım incelemenin sonucu ve mevcut bilgi durumuma göre, hakkınızda hapis cezasına mahkûm edildiğinize ilişkin herhangi bir ceza mahkemesi kararı bulunmamaktadır. Özellikle, bu konuda yetkili olabilecek mahkemede ne böyle bir karar ne de buna ilişkin bir mahkeme dosya numarası tespit edilebilmiştir. Mahkeme kalemiyle yaptığım telefon görüşmesinde de kendilerinde buna karşılık gelen herhangi bir mahkeme dosya numarasının bulunamadığı tarafıma bildirilmiştir."