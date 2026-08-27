Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davada pazartesi günü karar açıklanırken, görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında 'rüşvet' suçlaması ile 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.
Karar sonrası 'İstinaf değerlendirmesi' tamamlanana kadar Karalar'ın görevine iade edilme ihtimali zora girerken , Karalar'ın CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katılacağı öne sürülmüştü.
KARALAR SON SÖZÜNÜ SÖYLEDİ
Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Karalar, CHP'den istifa edip YENİ Parti'ye katılacağına yönelik iddialara: "Aynı yolda devam edeceğim. İstikrarlı bir adamım. Kolay değişen biri değilim. Partimiz iyi olsun diye çalışacağız, çalışıyoruz" yanıtını verdi.