Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davada pazartesi günü karar açıklanırken, görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında 'rüşvet' suçlaması ile 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.



Karar sonrası 'İstinaf değerlendirmesi' tamamlanana kadar Karalar'ın görevine iade edilme ihtimali zora girerken , Karalar'ın CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katılacağı öne sürülmüştü.



KARALAR SON SÖZÜNÜ SÖYLEDİ



Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Karalar, CHP'den istifa edip YENİ Parti'ye katılacağına yönelik iddialara: "Aynı yolda devam edeceğim. İstikrarlı bir adamım. Kolay değişen biri değilim. Partimiz iyi olsun diye çalışacağız, çalışıyoruz" yanıtını verdi.









www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.