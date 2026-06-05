Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın, YouTube programında kullandığı ifadelerin ardından hedef gösterdiği gazeteci Fatih Altaylı, 21 Haziran 2025 tarihinde gözaltına alınmış, bir gün sonra sevk edildiği hakimlik tarafından 'Cumhurbaşkanına tehdit' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.





Çıkarıldığı mahkeme tarafından üzerine atılı suç nedeniyle 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Altaylı, kararı İstinaf Mahkemesine taşımasının ardından 29 Aralık'ta tahliye edilmişti. Altaylı, cezaevinden çıktıktan sonra uzun süre yayınlarına ara vermiş, daha sonra ise günlük siyaset ve gündem değerlendirmelerinde bulunduğu yorum programını artık yapmayacağını açıklamıştı.



FENOMEN PROGRAM GERİ DÖNÜYOR



Türkiye'nin en çok izlenen YouTube yayıncıları arasında bulunan Altaylı, son günlerde siyaset gündemine yönelik değerlendirmelerini kişisel internet sitesinden yayınladığı makaleler ile duyururken, bugün paylaştığı yazıda YouTube yayınlarına geri döneceğini açıkladı.





'GENÇLERE BORCUM VAR'



Tahliyesinin ardından yalnızca bilim ve kültür-sanat içerikli yayınlarda yer alan Altaylı, bugün yayınladığı yazıda yaz ayının sonlarında günlük yorumlarını paylaştığı YouTube programını yeniden yayınlayacağını açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyaya günde bir iki kere bakıyorum.

Hoşlanmıyorum ama bakmamak da mümkün değil, artık işimizin bir parçası.

Sürekli olarak, yaptığım programlarla ilgili izleyicilerden gelen çoğu olumlu tepki ile karşılaşıyorum.

“Abi, ne güzel demişsin, Fatih Bey yorumunuz harika, abi bu kadar doğru yorumları kimse yapmıyor. Kimse cesaret edemiyor” diyenler çoğunlukta ama elbette olumsuz eleştiriler de var.

Konu Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklamalarım, sözlerim.

Ancak sorun şu ki, bu sözlerimin hiçbiri yeni değil, yeni söylenmiş değil.

Kimi üç yıl, kimi iki yıl, kimi bir yıl önce söylenmiş sözler, yapılmış programlar.

Evet, butlan kararı ile CHP’nin başına oturtulan kişiyi eleştiriyorum ama o programlar bu karardan çok önce, aylar hatta yıllar önce çekilmiş programlar.

Sakın yanlış anlamayın, o gün söylediklerimin arkasında değilim, bugün öyle düşünmüyorum demek istemiyorum.

O gün ne dediysem, bugün o sözlerin arkasındayım ve hatta az bile dediğimi düşünüyorum ama o sözler yeni değil, o programlar yeni değil.

Yani diyeceğim o ki, bu yaz program yapmıyorum diye bana kızanlar, eleştirenler, hadi başla artık diyenler var.

Ama görüyorum ki, yapmamama gerek yok.

Bu yaz ne söylenmesi gerekiyorsa, onları zaten çoktan söylemişim.

Ama merak etmeyin.

Yaz sonunda yine günlük yorum programlarına başlayacağım.

Çünkü gençlere borcum var.

Bunu onlar için yapacağım."