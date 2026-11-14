Bir zamanlar mahkumların cezalarını çektiği bu binada artık lüks bir tatil yapmak mümkün. Japonya'da eski bir hapishaneden dönüştürülen otel, tarihi dokusunu korurken konuklarına konforlu bir konaklama sunuyor. Eski hücrelerin birleştirilmesiyle hazırlanan geniş süitlerde bir gece geçirmenin bedeli ise 830 eurodan (yaklaşık 46 bin lira) başlıyor.

Japonya'nın Nara kentinde bulunan Hoshinoya Nara Hapishanesi, 1908 yılında inşa edilen tarihi bir binada hizmet veriyor. İlk olarak hapishane olarak kullanılan yapı, 1946'dan itibaren genç suçluların kaldığı bir ıslahevine dönüştürüldü.

Bir asırdan fazla süre boyunca bu amaçla kullanılan bina, mimari ve tarihi değeri nedeniyle Japonya'nın önemli kültürel varlıkları arasına alındı. Tesis, 2017 yılında kapatıldı. Tarihi yapı terk edilmek yerine kapsamlı bir restorasyon projesiyle lüks otele dönüştürüldü. Birkaç yıl süren çalışmaların ardından otel, 25 Haziran 2026'da kapılarını konuklarına açtı.

Bir zamanlar mahkumların kaldığı hücrelerde bu kez turistler konaklamak için sıraya giriyor. Hapishanede tatil yapma fikri, otelin en dikkat çekici özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Tarihi yapının lüks bir konaklama merkezine dönüştürülmesi, burayı Japonya'nın en sıra dışı otellerinden biri haline getiriyor.

Eski hapishane hücrelerinden lüks süitlere

Otelin en dikkat çekici özelliği, eski hapishane hücrelerinin konaklama alanlarına dönüştürülmesi. Bir zamanlar mahkumların kaldığı dar odalar, birden fazla hücrenin birleştirilmesiyle geniş ve konforlu süitlere çevrildi.

Tesiste toplam 48 konaklama birimi bulunuyor. Restorasyon sırasında binanın tarihi görünümünün korunmasına büyük önem verildi. Kırmızı tuğla duvarlar, yüksek tavanlar ve uzun koridorlar özgün haliyle muhafaza edildi. Buna karşılık odalar modern mobilyalar ve lüks olanaklarla yeniden düzenlendi.

Otelin en geniş süitlerinden biri, tam 11 eski hapishane hücresinin birleştirilmesiyle oluşturuldu. Bu özel konaklama alanında yatak odası ve dinlenme bölümleri birbirinden ayrılıyor. Konuklar için kitaplar, müzik ve çeşitli içecekler de hazırlanıyor.

Binanın geçmişini yansıtan koridorlardan geçerek odalara ulaşan konukları, kapının ardında modern ve konforlu bir yaşam alanı karşılıyor. Böylece otelin tarihi atmosferi korunurken konaklama konforundan da ödün verilmiyor.

Bir gecelik konaklama 830 eurodan başlıyor

Eski bir hapishanede lüks tatil yapmanın bedeli ise oldukça yüksek. İşletmenin açıkladığı ilk fiyat listesine göre, otelde bir gecelik konaklama 147 bin Japon yeninden başlıyor. Bu tutar yaklaşık 830 euroya karşılık geliyor. Ancak fiyatlar rezervasyon tarihine göre değişebiliyor. Yemek ücretleri ise konaklama bedeline dahil değil.

Otelin restoranında Japon mutfağı ile Fransız yemek kültürünü bir araya getiren özel bir menü sunuluyor. Japonya'nın modernleşme döneminden esinlenen restoranın bazı yemek alanları da eski hapishane yapılarının içinde bulunuyor.

Komplekste yalnızca konaklama ve yemek alanları yer almıyor. Şık salonlar, iç avlular ve dinlenme bölümleri de konukların kullanımına açık. Ziyaretçiler geleneksel Japon çayının tadını çıkarabiliyor, akşamları gramofondan çalınan müzikleri dinleyebiliyor ve binanın geçmişinden esinlenen özel etkinliklere katılabiliyor.

Hapishanenin geçmişi de ziyaretçilere anlatılıyor

Yapının tarihi, lüks otel konseptinin arkasında kaybolmuş değil. Kompleks bünyesinde açılan Nara Hapishanesi Müzesi, binanın geçmişini merak eden ziyaretçilere farklı bir deneyim sunuyor.

Müzede eski hapishane yaşamı, yapının mimari özellikleri ve Japonya'daki ceza sisteminin tarihsel gelişimi ele alınıyor. Böylece ziyaretçiler, bir zamanlar mahkumların yaşadığı bu tarihi binanın geçmişini de yakından tanıma fırsatı buluyor.