Türkiye’de 25 Şubat 2025 tarihi itibarıyla 395 ceza infaz kurumu bulunuyor. Türkiye’de siyasetçiler, belediye başkanları, gazeteciler, akademisyenler, avukatlar hatta astrolog bile tutuklu. Ülke adeta bir açık hava cezaevine dönerken iktidar yeni cezaevleri için sözleşme yapmaya devam ediyor.

Son olarak Tokat’ın Turhal ilçesine yapılacak ceza infaz kurumu için 269 milyon TL’lik ihale yapıldı. 106 bin metrekare arsa üzerinde yaklaşık 10 bin metrekarelik inşaat alanı olarak projelendirilen Turhal Açık Cezaevi’nin 2026 yılında tamamlanması öngörülüyor.

Önümüzdeki aylarda da Niğde, Çorum Osmancık, Erzurum Hınıs cezaevleri için ihale yapılacak. 2025 yılında 11 yeni cezaevi yapılması planlanıyor ve bu cezaevleri için 1 milyar 213 milyon 506 bin TL ödenecek.

DEVASA YAPILAR

AKP döneminde yapılan cezaevlerinden bazıları şöyle:

- 2005’te yapımına başlanan Silivri Cezaevi 78.8 milyon dolara mal oldu. Bir milyon 35 bin 247 metrekare yerleşkede bulunan cezaevinde tutuklulara 437 bin metrekare ayrıldı.

- Diyarbakır’daki 1 milyon 413 bin metrekarelik arsadaki ceza infaz kurumu için 2011 yılında 67 milyon dolar ödendi.

- 426 bin metrekarelik Aksaray Cezaevi 2017’de 151.3 milyon dolara mal oldu.

- 2014’te yapımına başlanan 382 bin metrekarelik Denizli Ceza İnfaz Kurumu 61 milyon 613 bin dolara mal edildi.

- Yapımı süren 292 bin metrekare alandaki Konya Cezaevi için 50 milyon dolar ayrıldı.

- Adıyaman Cezaevi’nin yapımına 2021’de başlandı. Cezaevinin maliyeti 26 milyon 353 bin dolar oldu.