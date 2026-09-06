“Ölü Deniz” adlı gösterisinin sosyal medyada yayımlanmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan komedyen Deniz Göktaş’ın sosyal medya hesabından cezaevinde kaleme aldığı yeni mesaj paylaşıldı.

Art arda verilen tahliye ve yeniden tutuklama kararlarına göndermede bulunan Göktaş, mesajında şunları kaydetti:

9 yıl 8 ay hapis cezası istenen Göktaş, Çorlu’da kuyu tipi cezaevinde 64 gündür tutuklu.

“Size yazmak için bahane üretiyor gibi olacak ama son twitten sonra 2 kere daha tutuklandım. Bazen hücrede zimmetli çakmağı kaybedince ya da kütüphaneden aldığım kitaba bir şey olunca dışarıdaki refleksimle çok geriliyorum ama sonra ‘Napacaklar bir daha hapse atamazlar ya’ diye kendimi rahatlatıyordum. Atabiliyorlarmış. Neyse, Moby Dick bitti. İddianame hazır. Duruşma tarihi 28 Eylül. Görüşmek üzere.”

Göktaş, Kadıköy’de serbest bırakılması için yapılan eyleme mesaj gönderdi.

‘Göktaş’a özgürlük’ eylemi

TİP’in çağrısıyla tutuklu komedyen Deniz Göktaş’ın serbest bırakılması talebiyle Kadıköy’deki Süreyya Operası önünde önceki akşam eylem düzenlendi. Göktaş’ın yaklaşık iki aydır kuyu tipi cezaevinde tutulduğu belirtilerek, ‘Deniz’e özgürlük’ sloganı atıldı.

TİP Milletvekili Sera Kadıgil, ise şunları söyledi:

“Deniz’in tek suçu, saray rejiminden ve yaratmaya çalıştığı bu korku düzeninden korkmamak ve korkmamamız gerektiğini milyonlarca insana bir kere daha hatırlatmak oldu. Bu yüzden cezaevinde, bu yüzden iki aydır esir.”