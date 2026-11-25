UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Gürcistan'da Beşiktaş ile karşılaşacak Hapoel Beer Sheva'da teknik direktör Ran Kozuch, siyah-beyazlılardan övgüyle söz etti. Batum Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan 45 yaşındaki teknik adam, kendi oyun felsefelerini sahaya yansıtmak istediklerini belirtti.

Karşılaşmanın çok zor geçeceğini söyleyen Kozuch, "Çok iyi bir takımla karşılaşacağız. Agresif bir oyun sergileyeceğiz. Umarım maç sonucu da iyi olur." dedi.

Hazırlıklarını kendi oyun anlayışları doğrultusunda yaptıklarını anlatan Kozuch, "Bizim bir oyun felsefemiz var. Yarın da bunu sahaya yansıtmaya çalışacağız. Beşiktaş çok kaliteli bir takım. Tüm hazırlıklarımız oyun felsefemizi yansıtacak." ifadelerini kullandı.

"HATA YAPARSANIZ SİZİ CEZALANDIRACAKLARDIR"

Hapoel Beer Sheva'nın savunma oyuncusu Miguel Vitor ise önceki maçlarda savunmada hatalar yaptıklarını belirtti. Beşiktaş'ın hücumdaki etkisine dikkat çeken Vitor, "Hataların üzerine çalışıyoruz. Beşiktaş çok iyi oyunculara sahip. Hücumda çok iyi oynuyorlar. Hata yaparsanız sizi cezalandıracaklardır." değerlendirmesinde bulundu.