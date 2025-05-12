“Lvbel C5” sahne adıyla tanınan ve “Havhavhav” adlı şarkısıyla ünlenen rapçi Süleyman Burak Bodur, uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği gerekçesiyle bir süre önce tutuklandı. Bodur, gönderdiği mektubunda destek verenlere teşekkür etti.

Rapçi, mektubunda “Herkese selamlar. Şu an içerideyim. Sizi çok özledim. Herkesi çok özledim. Destek mesajlarınız için minnettarım. Başta kendi annem olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutlar, onların ellerinden öperim. Kendinize iyi bakın. Saygı ve sevgilerimle” ifadelerini kullandı.

Ünlü rapçinin arkadaşı Asya Alizade, Lvbel C5’in cezaevinden gerçekleştirdiği bir telefon görüşmesi sırasında çekilmiş ilk fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı.