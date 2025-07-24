19 Mart’ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından CHP’li kurmayların başlattığı boykot çağrısına destek verdiği için gözaltına alınan ve serbest bırakılan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ve 20 kişi hakkında 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

"ADALET HERKES İÇİN AYNI İŞLEMİYORMUŞ"

Hapis istemiyle yargılanan ünlü oyuncu, kendisini AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle savundu. Diken'e konuşan Üzümoğlu, 7 yıl 6 ay hapis istemiyle yargılandığını sonradan öğrendiğini söyledi, yargılanması hakkında şu ifadeleri kullandı;

"Dürüst olmak gerekirse anlamakta güçlük çekiyorum. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 6 Ocak tarihli Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan atılan tweetle “Pahalı ürün satanları dize getirecek etkili yöntemlerden biri boykottur. Fırsatçılık yapanlara karşı en büyük kozumuz, satın almama özgürlüğünü kullanmaktır” söylemini pek çokları gibi ben de yaptığım için yedi buçuk yıl hapis cezası istemiyle yargılanıyorum.

Adalet herkes için aynı işlemiyormuş. Aynı suçu işleyen iki insan için bile. Ama hiçbir zaman pişman olmadım yaptığımdan, söylediğimden, duruşumdan."

"ÖZGÜRLÜKTEN KONUŞMAK BİLE SUÇ OLABİLİR"

"Haksızca yargılanmalar karşısında içeride mücadele eden, aydınlık yarınlar için direnen herkes ne yapıyorsa onu yaparım. Özgürlükten konuşmanın bile bir suç olabileceği zamanlardan geçiyoruz. Fikir beyan etmenin, yorum yapmanın, görüş bildirmenin, tarihten aktarım yapmanın süresi bilinmez cezalara çarptırılacağı günler yaşıyoruz. Umarım kısa sürede son bulur bu akıl almaz düzen."