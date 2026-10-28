İstanbul'un Pendik ilçesinde 15 Ekim Perşembe günü meydana gelen silahlı pusu, arkasından büyük bir dramı ve organize suç çetesinin kanlı eylemlerini ortaya çıkardı. Kentte etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle motosiklet kullanımı yasaklanınca, motokuryelik yapan 20 yaşındaki Yusuf Dal, müşterilerin yemek siparişlerini yetiştirebilmek için arkadaşı A.B. ile birlikte emanet bir otomobille yola çıktı.

HARAÇ İSTEDİKLERİ İŞ İNSANI YERİNE KURYEYİ VURDULAR

Sipariş adresine varıp otomobilin içinde bekleyen Yusuf Dal, aracın arkasından açılan yaylım ateşi sonucu kurşunların hedefi olarak ağır yaralandı. Arkadaşı tarafından kanlar içinde hastaneye kaldırılan talihsiz gencin yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürerken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili derinlemesine inceleme başlattı.

Genç kuryenin hiçbir düşmanı veya tehdit kaydının bulunmaması üzerine siparişin götürüldüğü adreste yaşayan iş insanı E.Ş.'nin ifadesine başvuruldu. İş insanı E.Ş., organize bir grup tarafından telefonla aranarak haraca bağlandığını ve ölümle tehdit edildiğini söyledi. Böylece şüphelilerin, kuryenin kullandığı aracı iş insanının otomobili sanarak pusu kurup ateş açtıkları ortaya çıktı.

ARACI PENDİK SAHİLİNDE YAKIP SAPANCA'YA KAÇTILAR

Olay yerinden kaçan saldırganlar, 24 Ekim Cumartesi günü Ümraniye'de B.D. adlı kişiye yönelik ikinci bir silahlı saldırı daha gerçekleştirdi. Yapılan araştırmada bu saldırının da şebeke üyelerinden birinin annesiyle ilişki yaşayan şahsa karşı intikam amacıyla düzenlendiği belirlendi.

İki eylemde de aynı otomobili kullanan çete üyeleri, izlerini kaybettirmek için aracı Pendik Sahili'nde ateşe vererek yaktı. Şüphelilerin izini süren polis ekipleri; zanlıların Kocaeli üzerinden Sakarya'nın Sapanca ilçesine geçerek burada kiraladıkları lüks villalarda saklandıklarını tespit etti.

DUVARDAN ATLAYIP KAÇIŞI DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ: 15 GÖZALTI

Özel Harekât Polislerinin katılımıyla Sapanca’daki villaya dron destekli şafak operasyonu yapıldı. Polisleri fark edince villanın bahçe duvarından atlayarak kaçmaya çalışan bir şüpheli, yerdeki timler tarafından yere düştüğü anda kıskıvrak yakalandı. Nefes kesen kovalamaca dron kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Operasyonu Sancaktepe ve Avcılar'daki adreslere genişleten polis ekipleri, toplam 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda çok sayıda uzun namlulu tüfek, tabanca ve mühimmat ele geçirildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan suç şebekesi üyeleri, adliyeye sevk edildi.