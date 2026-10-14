YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında, fon vurgununa ilişkin iktidarın yapması gerekenin belli olduğunu söyledi ve şu mesajları verdi:

“Atayan atanan, soyan, soyulan, dolandırılan hepsi AKP’li. Sen de tam göbeğindesin. Erdoğan, masasının üstündeki soyguncu listesini bir an önce açıklamalıdır. Bu paralar, soygunu yapanlardan alınmalıdır. Fonda ilk duyulan meşhur isim, Fatma Betül Sayan Kaya. Tamamen gizlemeye niyetlendiler.

‘HARAMZADELER’

Bütün milletvekili arkadaşlarıma söylüyorum. Eline belge gelen, bilgisi olan, kaya gibi arkanızdayız. Koyacaksınız ortaya. Doğru mu, yanlış mı onlar söyleyecek. Eğer yanılgı olsun istemiyorlarsa o lanet listeyi kendileri açıklasınlar görelim. Kendileri açıklasın haramzadeler.

Ömer Çelik, Fatma Betül Sayan Kaya’nın on katı vurgun yapmış kişiyle Bodrum’da tatil yapmış, konser izlemiş, aynı uçakla gitmiş, aynı uçakla gelmiş ama onu yayınlayan gazeteciyi hapse attırdı. Biraz mert olun, gazetecilerle uğraşmayın kardeşim.

56 İSİM KAYIP

Sabah gazetesinin MASAK’a dayandırarak verdiği haber. Liste 141 kişi, sonra 85 kişi. 56 isim kayıp. 56 meşhur ismi listeden çıkarıp onların hesaplarına dondurmayı kaldırıp, düzeltmeyi yapıp 85’e indiriyorlar. Sabah’taki 141 nasıl 85’e inmiş, Adalet Bakanlığı onu açıklasın. Böyle adalet olacaksa olmaz olsun.”

Cemil Tugay’a ‘namussuz’ dedi

YENİ Parti lideri Özel, AKP’ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a yönelik sert ifadeler kullandı. Özel, Tugay’ın adaylığına ilişkin süreci hedef alarak, “İçim yanıyor, içim. Cemil Tugay’a eğer son imzayı bu el attıysa, bu el kırılaydı, bu kafa kırılaydı, bugünü görmeyeydi de o namussuzu aday yapmayaydı” dedi.

Özel, butlan yönetimine de tepki gösterip, “Bugün yalan beyanda bulunanlar o gün ilk telefonla kutluyordu” diye konuştu.

Özel ile TÜSİAD Başkanı Ozan Diren görüştü.

TÜSİAD Başkanı’nı kabul etti

Özgür Özel, dün grup toplantısından sonra parti genel merkezine geçti. Özel, TÜSİAD Başkanı Ozan Diren ve TÜSİAD Ankara Temsilcisi Barış Urhan’ı, makamında kabul etti.

Kabulde YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e İzmir Milletvekili Ümit Özlale ve Selin Sayek Böke eşlik etti.