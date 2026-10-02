Şişli Harbiye'de park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi. Ağacı kaldırma çalışmaları sürerken, Mim Kemal Öke Caddesi trafiğe kapatıldı. Olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Harbiye Mahallesi Mim Kemal Öke Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarındaki ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

CADDENİN TRAFİK AKIŞI KESİLDİ

Polis, Mim Kemal Öke Caddesi'ni trafiğe kapatırken, belediye ekipleri ise ağacın kaldırılması için çalışma başlattı. Ağacın altında kalan otomobilde ise hasar meydana geldi.